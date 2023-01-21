黃大仙祠再開放上頭炷香　善信大讚有新年氣氛　盼兔年掃走厄運

嗇色園黃大仙祠過去兩年因為疫情關係，不開放予善信上頭炷香，近期全球踏入復常之路，故今年年三十晚（21日）再重新開放讓善信親身到上頭炷香。晚上9時，上頭炷香的氣氛開始越來越熱鬧，有約過百人在黃大仙祠前排隊等候上頭炷香，需要警察在場協助實施人流管制措施。



不過除了上頭炷香外，亦有市民只是來參拜。有前來的善信表示，去年家中有長者因染疫離世，希望今年一家人都身體健康、平平安安；另有市民表示，過去一年不論健康及事業上都不太好，祈求新一年順順利利，「人工加得多啲，老細唔好炒人。」



▼1月21日 善信到黃大仙祠等上頭炷香▼



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黃大仙祠今年按照傳統，於年三十晚9時正開放予善信入內等候於子夜上「頭炷香」，並會通宵開放至年初一晚上9時。

現場所見，雖然排隊人數似乎比往年少，但也有約過百人在黃大仙祠前排隊等候入內不少人都拿着風車及香枝等拜神用品。祠方晚上9時開放入內，雖然人數眾多，但不少善信都有按指示進入，未見混亂。

▼1月21日 黃大仙祠三十晚重開供善信上頭炷香▼



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疫下失去家中長者 母帶女兒上頭炷：希望大家身體健康

除了上頭炷香外，亦有市民只是來參拜。謝小姐今年帶同四歲的女兒首次來到黃大仙祠祈福，她說住在新界區，過來要約一個小時多，故過往一直都會在附近的祠廟上香，「以為大家會出哂去玩會好少人，所以今次嚟黃大仙廟，點知都係好多人。」

謝小姐表示，來到後覺得很有新年氣氛。她提到虎年因為疫情，家中有長者染疫而離世，故希望新一年大家都可以身體健康、平平安安，女兒讀書亦學業進步，而4歲的女兒對兔年的願意則是看星星。

謝小姐今年帶同四歲的女兒首次來到黃大仙祠祈福，提到家中有長者因疫情而過世。（呂穎姍攝）

虎年不太順利 打工仔盼新一年老細唔好炒人

另一善信許生則表示，過往都會在年初一來參拜，今年是食完團年飯後來排隊。他指虎年過得不太順利，不論是工作或是健康都一樣，加上疫情令到不少香港人過身，希望新一年兔年可以掃走厄運，「有唔少識嘅人喺依一兩年都被人炒咗。」

許先生從事進出口業，他指受疫情重創，故望新一年「人工加得多啲，老細唔好炒人」。他希望新一年大家身體健康，「樣樣都順利，無咩大意外，心想事成。」

許先生表示，虎年過得不太順利，不論是工作或是健康，希望兔年可以更好。（呂穎姍攝）

忠實善信：只要有心，不一定要搶頭炷香

持參拜證的王太及周小姐亦是黃大仙廟的忠實善信。他們表示，今年的人數比往年少，排了半小時後則可入場參拜。被問到為何不上頭炷香，她們指只要有心，不一定要搶頭炷香都可以祈福，笑言去年都過得不錯，希望今年可以持續，另同樣希望下一年大家都可以身體健康。

▼2020年 善信到黃大仙上頭炷香▼



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