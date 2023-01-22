農曆新年｜初一拜年車輛泊滿第一城未見鎖車隊　居民盼一直都係咁

沙田第一城嚴打違泊車輛為人熟悉，其鎖車隊更有「全港第一鎖車隊」的稱號。今日大年初一（22日），不少市民會駕車到親友家中拜年，一條街泊滿私家車的情況隨處可見，即使在沙田第一城亦不例外，不過第一城鎖車隊今早未見蹤影，未有施展「十秒鎖車」的拿手絕活，未見有車輛被鎖，有車主更落車到便利店購物，再返回駕車離去仍無被鎖車。

有住戶兼車主表示，近年每到農曆新年期間，鎖車隊都會比較寬容，不會特別鎖車，「希望佢唔好改啦，一直都係咁。」



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記者今早到沙田第一城視察，由今早到中午時段，越來越多到親友家中拜年的市民駕車到第一城，不少車輛隨便泊在路邊車主便上樓拜年。相信因為今日是大年初一，大多屋苑對違例泊車會較寬容，即使是被稱為「鎖車城」的第一城亦不例外，今日未見到鎖車隊的蹤影，亦不見有車輛被鎖。

平日不時會有車主到第一城內的便利店買水或煙等物品，鎖車隊一般會在車主離開車輛十秒內鎖車，待車主買完東西回來後才發現為時已晚。記者今早亦到該便利店外觀察，發現店外亦有不少車輛停泊在路邊，有車主更將座駕停泊在路邊，再到便利店中購買飲品及食物後返回，仍可將車輛駛走未有被鎖。

住戶兼車主梁先生今日亦將車輛駛到樓下停泊，然後回住所內與親友聚會。他表示不擔心會被鎖車，「諗住年初一會好啲。」他又指近年農曆新年時鎖車隊都會比較寬容，不會特別鎖車，「呢幾年都有依個咁嘅practice（做法），希望佢唔好改，網開一面啦年初一。」

記者再到另一鎖車「聖地」，連黃埔天地穿梭巴士都會鎖的黃埔花園視察，同樣今日年初一未見有鎖車隊出動，但與第一城不同，黃埔花園未見私家車泊滿馬路的情況，在時尚坊、黃埔花園商場及嘉禾黃埔等商場一帶只有小量車輛停在路邊，司機或乘客都有最少人一留在車中，另外亦不見有管理處職員將車輛趕走。

再向外走，到大環山泳池附近，雖然路邊都會有「雪糕桶」標示「不准泊車，鎖車地帶」，但見到不少車輛停泊在路邊，亦有不少車輛是空無一人；另在黃埔花園一些內街例如綠揚苑外亦可見有私家車停泊在路邊，不過兩個地方都未見有輛被鎖，亦無人驅趕。