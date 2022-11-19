第一城鎖車｜粉紅林寶直播解鎖　疑宣傳虛擬貨幣　無同名公司登記

沙田第一城鎖車隊以快速「聞名」，周四（11月17日）一名女子駕駛林寶堅尼到第一城下車後被「極速」鎖車，車上印有虛擬貨幣平台「CryptoPARD」（加密豹）的標誌，被質疑是博出位宣傳。今日（19日）車主、虛幣平台創辦人陳小龍，及當日被鎖車的女友魏小姐，到第一城繳交三日960元罰款解鎖車輛。

虛擬貨幣平台高調向傳媒發採訪通知，又在社交網絡直播過程，但陳小龍否認是宣傳，又對受影響人士致歉，直播結束後二人就隨即離開。該平台的網站並無顯示公司全名，翻查公司註冊和商業登記，均無該平台名稱的登記。



+ 4

周四被鎖不開走 女司機被起底

11月17日，網上流傳一段影片，一名女子駕駛粉紅色的跑車林寶堅尼到第一城，途中泊下車到便利店購物，被第一城鎖車隊「極速」鎖車。車上印有加密貨幣平台的標誌，被質疑是博宣傳，又遲遲不開走，引來市民圍觀拍照。女司機魏小姐更被「起底」，發現她instagram有很多性感照片。

高調預告解鎖時間 向傳媒發採訪通知

司機魏小姐及虛擬貨幣平台均在Instagram中預告，會於今日（19日）下午四時到第一城解鎖車輛，並指同時會於YouTube直播解鎖過程。

昨晚他們亦向各傳媒機構發送採訪邀請，指會與第一城的鎖車團隊進行大和解，並希望記者會到場採訪。

周六解鎖 多兩輛「廣告車」到場

事隔三日，被鎖跑車車主、虛擬貨幣平台創辦人陳小龍，與女友魏小姐今日（19日）到場，繳交三日共960元的罰款，以解鎖車輛。同場另外亦有兩架有同樣拉花款式的名車到場撐場，其間吸引不少市民圍觀。

陳小龍表示今次被鎖車是意料之外的事，並非網上指有意被鎖車以搏取宣傳，提到雖然第一城鎖車隊的效率已十出名，但亦未有料到真的不足十秒便被鎖車，至於事隔三日才解鎖則是因為魏小姐事後不停收到各方的訊息，所以用了一段時間處理，直至今日才來解鎖。他們又表示從未料到會引起如此大的迴響，亦對受影響的人士致歉。

否認博出位做宣傳

陳小龍又指車輛本身是公司用作宣，所以才在車身噴上宣傳拉花，全公司共有四架，平時亦會在香港及九龍四圍駕駛。他又笑指今次的宣傳效果是「因禍得福」，絕對無預期會有如此大的宣傳效果，甚至內地及台灣亦有傳媒留意，「其實真係抵嘅，𠵱啲咁嘅橋你度你都度唔到啦。」

虛擬貨幣平台網站無公司全名

記者翻查該虛擬貨幣平台的網站，並無顯示公司全名，而公司註冊和商業登記，均無該平台名稱的登記。

賴女士表示林寶堅尼泊在第一城三日，認為在宣傳的角度上是很有效，「都吸引到好多人。」

第一城居民：連日多人拍照已達宣傳效果

第一城居民賴女士表示林寶堅尼泊在第一城三日，她指從未見過有人被鎖車會隔幾日才解鎖，其間吸引了不少人到場觀看及影相等，亦令不少人譁然。她認為在宣傳的角度上是很有效，「都吸引到好多人。」居民易先生則認為即使作為居民，亦認為鎖車隊的做法過份，「好似搶錢咁」，令他感到反感，「鎖係無可厚非，不近人情就好反感。」