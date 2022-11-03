強制檢測︱31幢上榜　涉嘉湖山莊、沙田第一城、新都城等

撰文：呂穎姍
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醫務衞生局今晚（3日）發出最新一份強制檢測公告，共31幢大廈上榜，當中28幢為因多宗陽性檢測個案而上榜，涉葵涌荔景紀律部隊宿舍、天水圍嘉湖山莊、屯門慧豐園 、將軍澳新都城及沙田第一城等，並以東區佔最多，有6幢上榜。

政府提醒，任何人倘在10月28日至11月3日身處有關大廈超過2小時，須在周六或周日（4日及5日）進行核酸檢測。

▼11月3日　強制檢測公告大廈名單▼

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有28幢大廈被納入強制檢測公告，當中以東區最多佔6幢，包括鰂魚涌海光苑1座、西灣河逸濤灣秋盈軒、柴灣富景花園4座及北角威非路道 8 號銀都洋樓等。

葵青區、沙田區及觀塘區分別有4幢上榜。葵青區方面，葵涌荔景紀律部隊宿舍 2座、青衣灝景灣 7 座及葵涌大窩口邨富逸樓等均上榜。沙田區則有馬鞍山富安花園 12 座、大圍聚龍居 3 座及沙田第一城 30 座等。觀塘區亦有牛頭角淘大花園 I 座及藍田康栢苑祥栢閣等上榜。

另外，紅磡海逸豪園 17 座及荔枝角美孚新邨 8 期亦同樣上榜。

另外，屯門區、元朗區及荃灣區亦各2幢。在屯門區，屯門慧豐園 3 座及屯門卓爾居 7 座均在名單內；至於元朗區，則有天水圍栢慧豪園 1 座及天水圍嘉湖山莊翠湖居 4座；而荃灣區就有荃灣麗城花園 2 期 6 座及荃灣荃威花園 N 座。

污水樣本檢測呈陽性的地點則有3幢，大埔大埔中心再次上榜，大埔中心 9 座及 10 座的居民都需要接受強檢。另外，長沙灣泓景臺 7 座亦有上榜。

▼11月3日　確診大廈名單▼

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確診大廈方面，共9,252幢大廈上榜，其中2,723幢大廈為新上榜或再有確診案。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括西半山The Babington、西半山承德山莊、北角慧雲峯、南灣第一新村、土瓜灣傲形、土瓜灣半島豪庭1座及葵涌月海灣 1 座等。

11月03日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

九龍灣啟業邨啟祥樓
牛池灣新麗花園 B 座
牛頭角淘大花園 I 座
藍田康栢苑祥栢閣

屯門慧豐園 3 座
屯門卓爾居 7 座

紅磡海逸豪園 17 座

天水圍栢慧豪園 1 座
天水圍嘉湖山莊翠湖居 4座

荃灣麗城花園 2 期 6 座
荃灣荃威花園 N 座

荔枝角美孚新邨 8 期百老匯街 110-112 號

將軍澳南豐廣場 2 座
將軍澳新都城 2 期 4 座

沙田小瀝源路72號海泓閣
沙田沙田第一城 30 座
大圍聚龍居 3 座
馬鞍山富安花園 12 座

青衣灝景灣 7 座
葵涌荔景紀律部隊宿舍 2座
葵涌葵芳邨葵歡樓
葵涌大窩口邨富逸樓

北角威非路道 8 號銀都洋樓
柴灣杏花邨 31 座
鰂魚涌海光苑 I 座
柴灣柴灣道 220 號華泰大廈
西灣河逸濤灣秋盈軒
柴灣富景花園 4 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

大埔大埔中心 10 座
大埔大埔中心 9 座
長沙灣泓景臺 7 座

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