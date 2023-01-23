口罩令︱盧寵茂稱農曆年後進一步放寬防疫　短期內推第二階段通關

香港與內地首階段通關後，大批港人趁農曆新年趕北上過年。醫務衞生局局長盧寵茂稱，港府會持續與內地商討，視乎口岸配套及承受能力等，於可行情況下加快落實第二階段通關。盧寵茂又預計，仍正維持的少量防疫措施，有望在農曆新年後進一步放寬，但未有說明是否包括口罩令。抗疫三年，他認為仍有需要提升一老一幼的疫苗接種率：「如果講得難聽一啲係失敗的，我覺得絕對可以繼續提升。」



▼1月22日大年初一 市民大年初一乘高鐵北上▼



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盧寵茂接受商業電台訪問時稱，農曆新年後確診數字可能上升，但香港會繼續穩步有序復常，他強調疫情比較波動，隨著民生經濟活動增多，雖預計確診數字可能上升，但現時香港已有更好的免疫屏障，醫療系統亦有比較好準備，所以可以回復以前的正常活動。

不過，盧寵茂強調，放寬不代表放棄防疫，並指新冠病毒沒有離開，市民仍應注意個人防護，一旦染疫要盡早求醫。

本港目前尚餘口罩令等少量防疫措施未撤銷，盧寵茂預計，有望在農曆年後進一步放寬，而港府亦會持續與內地商討，視乎數據、口岸配套及承受能力等，加快落實兩地第二階段通關安排。

抗疫三年下，盧寵茂形容香港做得最成功及最需要改善的均是疫苗接種，他指本港整體接種率達95%是全球非常高的水準，但一老一幼接種率絕對可以繼續提升。他又指，毋須強行將流感與新冠兩種病毒扯上關係，因一旦同時感染兩種病毒，有機會形成「一加一大於二」效應，病情更嚴重。

醫務衞生局局長盧寵茂稱，港府會持續與內地商討，視乎口岸配套及承受能力等，於可行情況下加快落實第二階段通關。（資料圖片/廖雁雄攝）

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