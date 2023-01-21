兔年｜黃大仙祠恢復上頭炷香　善信中午已到　黃夏蕙派契女代上香

過去兩年因為疫情關係，嗇色園黃大仙祠年三十晚不開放予善信上頭炷香。疫情今年終回落，黃大仙祠今晚（21日）再重新開放讓善信親身到上頭炷香，有善信中午12時已到來排頭位。



被封「夏蕙BB」的資深藝人黃夏蕙過往一直都是頭炷香的標誌人物，今年她因已移民美國而要缺席上「頭炷香」，故委派兩名契女則有替她以兔裝出席頭炷香活動。另外，有善信因「夏蕙BB」缺席而特意幫她到黃大仙祠排隊上香，為香港人祈福，希望港人身體健康，「過去咁多年託賴香港都有夏蕙BB喺度，今年佢唔喺度，我就希望可以幫佢做依樣野。」



30多名善信民晚上7時前已到排隊

隨着全球踏入復常之路，嗇色園黃大仙祠今日年三十晚如常開放至下午4時30分，再於晚上9時正開放予善信入內等候於子夜上頭炷香，並會通宵開放至年初一晚上9時。

現場所見，晚上7時已有30多名善信排隊上頭炷香。被封「夏蕙BB」的資深藝人黃夏蕙每年都會悉心打扮上頭炷香，惟今年她因已移居美國，故再看不到她的身影。不過她委派兩名契來替她上香，二人以兔仔裝束打扮。其中一名契女艾小姐表示，過往四年都有陪夏蕙姨來黃大仙廟上頭炷香，今年雖然她不到現場，但都希望可以完成心願。

黃夏蕙契女：希望完成她心願

艾小姐說，過去一年苦中帶樂，雖然全球環境不佳，但上天保自己都過得不錯，未來一年希望父母健康、開開心心。她指留意到今年多了不少人打會打扮來黃大仙祠上頭柱香，希望越來越多的年輕人會加入這個傳統，「希望可以做到好似中式嘅Halloween（萬聖節）咁。」

另一名黃夏蕙契女李小姐則表示，沒有什麼新年願望，主要都是希望完成長輩的願望，「希望疫情快啲過去，大家可以做到大家想做嘅嘢。」兩名契女亦有秉承夏蕙姨傳統，向在善信預早派利市。

兔仔男請纓代黃夏蕙上頭炷香：佢個心都會喺呢度

除了有兩名契女代夏蕙姨祈福外，一身兔子打份的季先生亦特意因「夏蕙BB」缺席，而主動幫她到黃大仙祠排隊上頭炷香。他表示，每年都會在電視機上看夏蕙姨上頭炷香，今年見她移民，所以都希望可以代她為香港人祈福，希望港人身體健康，「過去咁多年託賴香港都有夏蕙BB喺度，今年佢唔喺度，我就希望可以幫佢做依樣野。」

被問到不可以再見到夏蕙姨在港上頭炷香會否覺得可惜，他表示，留意到夏蕙姨在美國亦有為香港上頭炷香祈福，「無論佢去到邊，個心都會喺呢度。」他同樣指，過去一年因為疫情大家都過得唔太好，希望今年疫情快點過去，「今年過得比往年好就可以。」

黃大仙祠1月21日年三十晚重開讓善信入內上頭炷香，排頭位的關先生中午12時已來到現場排隊，他過往20年都每年都會來祈福。（夏家朗攝）

20年善信12時已到：黃大仙庇佑 一直無染疫

另外，不少過往一直都有來黃大仙祠祈福的善信，今年都有來黃大仙祠等上頭炷香，排頭位的關生今日中午12時已來到。他說，過往20年都每年都會來祈福，直言今年重開可以見到不少老朋友感到很開心。他又透露，早兩年黃大仙祠沒有開放上頭炷香時，他都會帶同生果及香，來到黃大仙祠附近上香祈福。

他表示，去年疫情嚴峻，他都沒有染疫，家人即使染疫病情都不嚴重，相信部份原因是因為由黃大仙庇佑。至於兔年有什麼新年願望，做運輸業的他同樣指希望疫情快點過去，希望屋企人順順利利、身體健康，香港經濟得以早日復蘇，「希望快啲可以唔使呢個口罩，我諗香港有九成嘅人都希望咁。」

▼2020年 善信到黃大仙上頭炷香▼



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