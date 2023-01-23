通關．兔年︱餐飲業料1月生意額破100億　旅遊業倡發展體驗式旅遊

農曆兔年來臨前，內地與香港恢復首階段免檢疫通關，香港餐飲聯業協會會長黃家和年初二（23日）早上在電台節目指，如今餐飲業市道恢復暢旺，以目前情況看，本月整體業界生意額料可超過100億元。



香港逐步邁向復常，通關後將有更多遊客來港，職業訓練局項目經理、香港專業教育學院酒店及旅遊系前系主任黃家榮建議，可發展有特色的本地文化遊，給遊客帶來新鮮感。香港旅遊業議會主席徐王美倫則表示，現時愈來愈多人喜歡自由行，建議傳統旅行社也可以配合此模式，為自由行旅客提供服務。



▼1月22日大年初一 市民大年初一出外度歲▼



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深度遊模式為旅客帶來新鮮感

黃家榮表示，香港具特色，一直有條件可發展深度遊，近年來亦在著力發展一些本地的特色旅遊景點，更有利於體驗式旅遊、本地文化旅遊的特色彰顯出來。若發展出深度遊，相信對於5年甚至更久前曾來過香港遊玩的遊客，也會有新鮮感。

傳統香港團吸引力不足

黃家榮表示，過往許多內地旅客來港都是跟團，當中大部份是廣東省遊客，加上內地遊客可持簽註去世界各地旅遊、具備豐富的旅遊經驗，傾向於去不同地方都自由行，包括香港。然而不少人已經來過香港，因此再跟團來遊玩的機會大大下降。

旅議會徐王美倫料旅遊業或明年底才能回復至疫情前水平

徐王美倫對康泰旅行社去年清盤表示可惜，表示旅遊是生活的一部份，對旅遊業有信心，但旅遊業要到2024年甚至2024年尾才能完全恢復到疫情之前。

徐王美倫表示，現時更多人喜歡自由行，傳統旅遊可思考如何調整配合自由行模式，例如有的景點不容易自由行，需要幫助，若旅行社旅途其中兩日提供車和導遊會更加便利。

徐王美倫還建議，一部分方艙可用於給學生等提供便宜住宿；還表示，長遠來講，香港應培養不同語種的導遊，以便接待小語種國家的旅遊團。

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餐飲業生意回復九成

黃家和指，現時春節期間餐飲市道相當暢旺，婚喪嫁娶的預訂情況都相當不錯，根據一月得到的訊息，料本月生意額可以超過100億。黃家和還指，如今接近疫情前九成的生意，主要靠本地市民消費，還沒足夠的遊客來港，而旅客生意佔整體的10%。此外，不少市民外出旅遊，對餐飲業亦造成影響。