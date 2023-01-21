趕北上過年　西九高鐵站大批旅客等上車　車票售罄內地客感失望

今日（21日）年三十，仍有不少人趕著北上回家過年，西九高鐵站整日都人流絡繹不絕，不少人趕著最後衝刺，搭高鐵回鄉，有內地旅客一家四口本打算購買車票，明天回家過年與家人團聚，惟車票已售罄，失望而回，需改由其他陸路口岸北上回家。



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記者今日到西九高鐵站視察，雖然過年在即，但仍人流不少，跨境及內地車票櫃檯有約30至40人排隊等候購票趕北上。

家鄉在惠州的梅太和丈夫一家四口，本打算今日到場購買明天下午時段的車票，經深圳北回家與家人過年，惟中午班次早已售罄。她表示，無奈之下，明天只能經落馬洲口岸從陸路回家。

老家在惠州的梅太和先生一家四口，本打算今日到場購買明天下午時段的車票經深圳北回家與家人過年，惟中午班次早已售罄。（林靄怡攝）

梅太對於從香港回內地規定要提交48小時的陰性核酸報告，認為很不便，又指香港的檢測流程不及內地快捷，「如果程序可以再簡化會更好，內地一條隊伍在五分鐘便可完成，香港要花上一小時。」她亦建議港府用快測替代核酸檢測，令過關流程更方便。

趙先生表示，朋友不幸在「搶飛」過程中點錯晚上時段，故在售票處查看能否進行改簽，「有些擔心因車票太少，他們會改不到時間，不能一起回去。」（林靄怡攝）

趙先生是鄭州人，來港三天自由行，今天是回程的日子，打算經福田到珠海再多旅遊幾天，再回鄭州。他表示，昨日已從網上預約今天3時多的高鐵車票，但朋友不幸在「搶飛」過程中點錯晚上時段，故在售票處查看能否進行改簽，「有些擔心因車票太少，他們會改不到時間，不能一起回去。」結果趙先生與朋友成功改簽，隨後即離隊起程回內地。

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