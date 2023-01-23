疫情三年蝕入肉　老闆落場做外賣員、賣檢測包過　冀完全放寛防疫

三年前的1月23日，本港正式錄得首宗確診個案，三年過去，本港歷經五波疫情，病毒奪去以萬計人的生命，防疫措施亦重創各行各業。禁晚市堂食、餐桌限人數等措施，食肆損失慘重，酒樓負責人張本立指，過去三年收入不能完全應付開支，「無可能賺到錢。」在最艱難時期，更有近9成同事確診。



他決定增設外賣，更自己擔任外賣員，並「變陣」售賣檢測包，總算捱過這三年。張本立說，防疫措施大幅放寬後，生意額增幅最明顯，「一月份增長咗20%，升幅係最多。」他認為必須完全放寬防疫措施，經濟才會復蘇。



見證尖沙咀變「西部牛仔片」：啲惡霸準備出嚟打交 啲人嚇到走哂

頂好海鮮酒家屹立尖沙咀彌敦道逾半世紀，往日熙來攘往的街道，在張本立眼中，首度見證疫情的「威力」：「條街近乎無哂人，好似啲西部牛仔片，啲惡霸準備出嚟打交，啲人嚇到走哂。」

嚇人的惡霸卻是肉眼看不到新冠病毒，由最初人心惶惶，到後來政府加強防疫措施，晚市堂食10時後「落閘」，甚至禁晚市堂食等，生意受重創。

張本立指，過去三年酒樓的收入都不能完全應付電力或煤氣等開支，「無可能賺到錢，都係盡力令現金流可以出到糧、支撐到。」他說，曾見到晚市只得5檯客人。而最難捱的時期，必定是第五波疫情，「2022年3月，我哋酒樓7成同事都確診，到8月又有同事確診，喺3月再加8月，基本上有9成同事都確診。」他指幸好同事之間守望相助，會幫忙買藥送上門。

老闆親自駕車送外賣

不過因為人手短缺，酒樓亦要停業幾日，為了捱下去，始終要找方法「開源」。張本立指，決定增設外賣，包括每日早上在酒樓門口設檔位外賣點心，亦會外賣「送上門」，張本立更化身外賣員，親身駕車送外賣：「有熟客係見到我哋先放心，唔怕會染疫。」不過收入始終微簿，「一日好彩有一萬至兩萬(外賣收入)，唔好彩就得八千。」

幸而到2022年下半年，防疫限制開始放寬，收入有起色。張本立說，一月的生意額增長最明顯，「多左20%。」隨着措施不斷放寬，今年的一月的生意額已回復疫情前的八成，「好似呢排農曆新年，就多左香港人嚟拜年。」

張本立表示，在新年前已經有公司訂檯，「通常一啲好日(吉利日子)，預訂嘅檯都滿哂，直頭供不應求；唔好嘅日子都有7成滿。」他指雖然預訂增加，惟有部份公司在預訂枱時都會有所考量，「可能用錢預算會少左10%，計住計住。」

不過張本立認為，防疫限制始終要放寬，經濟才會變好。他亦希望自己的酒樓，以及各行各業的生意會向好。