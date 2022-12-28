疫苗通行證取消｜酒樓料陪長輩飲茶年輕客增　餐飲業生意或升一成

行政長官李家超宣布周四（29日）取消疫苗通行證，意味未接種疫苗人士亦可進入食肆。倫敦大酒樓負責人蘇萬誠預計將有更多未打齊三針的年輕客陪同長輩前來飲茶，而香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時餐飲業整體生意已恢復到疫情前85%水平，若取消疫苗通行證，將對業界生意帶來5%至10%增長。



▼12月28日 政府公布取消疫苗通行證▼



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倫敦大酒樓負責人蘇萬誠表示，有不少較後生客人打完兩針後確診並自行在家康復，沒有拿到證明，但康復未夠三個月不適宜打第三針：「有啲後生成日問，幾時取消（疫苗通）可以飲茶。」因此他預計，明日將有大量此類年輕客人陪同家中長輩飲茶團聚，還指完全未打針長者則不會落街。

黃家和表示，現時仍有部分人沒有打針或未打齊三針，取消疫苗通行證後，他們亦可以進入一些場所，對餐飲業有一定幫助。黃家和指，餐飲業一直向政府反映取消疫苗通，如今沒有疫苗通行證的人則更方便進入表列處所。

黃家和指，現時餐飲業生意比起疫情前仍有一定差距，整體約為疫情前的85%左右，取消疫苗通行證後。相信將會增加5%至10%左右生意，但完全復常預計要去到明年第三季。

黃傑龍指餐飲業復蘇關鍵是吸引遊客來港

敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍則表示，逾九成香港人已打齊針，取消疫苗通行證後「就算多幾個百分比（客人）都唔會太緊要」，此舉對本地生意來說分別不大，又指餐飲業現時關鍵是吸引遊客來香港。