冬至｜酒樓全場爆滿　四代同堂終可與曾孫聚首︰個個都大咗好多

疫情爆發後迎來第三個冬至，適逢政府再放寬防疫措施，倫敦大酒樓今晚（22日）門庭若市，生意已恢復至疫情前的八成。負責人亦鬆一口氣，形容為「雨過天青」，更透露已有商會預訂過百圍枱，將在明年初舉辦春茗︰「啲生意返咗嚟！」。



市民今晚亦同樣高興，有長者久違地四代同堂聚首，事隔逾一年多，再見上次見面仍未開口說話的曾孫：「個個都大咗好多。」亦有一家15口仍需分開兩枱，感覺未夠盡興，建議政府應盡快在農曆新年前，解除每枱人數上限：「我哋如果能夠15個人坐埋一圍就高興啲。」



+ 3

長者疫情期間只能透過手機視像與曾孫溝通

隨著本港逐步走向復常，今年港人做冬終可12人一枱，亦毋須接受快測。倫敦大酒樓晚上人聲鼎沸，全層約數十張枱均「爆滿」，更有小孩戴上聖誕頭飾。其中史太一家事隔兩年，久違地終可四代同堂，設宴兩圍聚首，她感嘆過去家人受防疫措施影響，均各自各做冬，認為再次同枱進膳非常難得。

問到旁邊的幼童是否孫女，她則反問記者「係咪孫？我哋輩份好大。」其後她才得知該幼童為曾孫，並稱已有一年多沒見面，平時只能透過手機視像溝通，對上次見面仍不懂說話，現時仍在學習叫「太婆」：「係㗎，真㗎，個個都大咗好多。」

倡農曆新年前解除每枱人數上限︰應該八月十五已經得啦

同樣兩圍的梁太回想起去年的防疫措施，大讚今年氣氛濃烈，稱今晚將不問價「叫好餸」，海鮮、蛇羹、糯米飯均缺一不可。但梁先生則認為，現時每枱上限12人仍有遺憾，因其家族約有15人，被迫分開兩枱，只能隔空聊天：「我哋如果能夠15個人坐埋一圍就高興啲。」

但他亦深感氣氛一年比一年好，問到政府應否在明年再次放寬，他直言「唔使下年嘛？應該（今年）八月十五已經得啦。」他認為，為了減少大家庭的遺憾，建議政府應盡快在農曆新年前，解除每枱人數上限。

冀兩地盡快恢復通關團聚

食客施先生則表示，若政府維持出示快測證明的規定，今晚將會如中秋節一樣在家過節，「今年終於可以一齊做冬。」雖然兩名女兒佩戴鹿角頭飾，預早慶祝聖誕節，惟長者因身處內地不在席內，他對此感到可惜，期望兩地可盡快開關一同團聚。

▼6月19日 父親節大酒樓坐滿食客▼



+ 4

酒樓負責人感雨過天青︰啲生意返咗嚟

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今晚開放兩層接待食客，過百張枱爆滿，認為符合預期，為2019年以來最好生意的冬至。不過，政府每枱距離及上限12人的規定並未解除，生意額相比疫情前減少兩成（即約為疫情前的八成）。

他並解釋酒樓復蘇的原因，以今年中秋節為例，當時政府規定8人用膳須出示陰性快測證明，惟長者擔心確診被送往隔離，均不接受快測，以致生意無法恢復。

隨著社會逐步復常，他鬆一口氣形容「雨過天青」，昨日更有商會訂逾過百圍枱，準備在明年3月舉辦春茗。他說︰「自己都好似過度咗，（老土）講句老人家說話，啲生意返咗嚟！」