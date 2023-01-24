隔離令撤銷｜何栢良籲毋須疑神疑鬼　港復常節奏慢：係非醫學原因

香港正踏入復常之路，確診者下周一（30日）起亦毋須隔離，對於未確診者會否因而增加感染風險，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）表示，復常下市民毋須再標籤長新冠，亦不要再「疑神疑鬼」，只要有接種疫苗，感染後現輕症也沒大不了。



抗疫三年，何栢良認同香港復常節奏較外國慢了一整年，並指新冠在去年年中已在大流行後期：「香港𠵱家先基本復常，有獨特的節奏......只能歸納出係非醫學原因。」



回顧疫情期間發表的意見時而與政府立場不同，何栢良坦言曾收到身邊人的善意提醒，勸籲他「講少啲」，但他強調《基本法》賦予港人言論自由，相信只要有根有據，發表意見便毋須有壓力。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

感染麻疹也有後遺症 新冠大流行已過去 毋須標籤長新冠

何栢良大年初三早上在商台節目指，新冠大流行已經過去，香港進入復常階段，希望市民毋須再標籤長新冠，他更以感染麻疹作例：「感染麻疹身體會轉弱有後遺症，但唔會叫『長麻疹』，感染新冠後，如有過大病或長期病，身體變弱都正常，復常唔使太多疑神疑鬼。」

憶起長者嚴寒下滯急症室外最難過 政府應提早半年谷針

回想去年第五波初期，何栢良形容很難過，長者在農曆年要於天寒地凍的急症室外排隊，形容是香港最艱難時候，惟政府及醫療系統已「盡晒力」，但是最慘痛一幕。他認為，政府應提早半年谷針，「把心一橫」推行疫苗通行證，至少一針接種率達七至八成，就可以避免悲劇發生。

外界有意見認為，香港防疫節奏受內地影響，何栢良表示同意：「香港管治官員及公務員系統實力好強， 香港本身係好有實力嘅城市，但點呢幾年推攻策或解除政策，整體節奏比人哋慢一年？係相當之難明白，只能歸納出係非醫學原因。」他強調，本港醫生、學者及大學機構對新冠研究，對全球貢獻很大。

何栢良自爆喜歡觀看韓國影星宋慧喬的作品（《現正分手中》劇照）

無懼意見與政府相反 自爆喜歡看宋慧喬劇集

被問到經常提出與政府相反的意見何有壓力？何栢良坦言，只要確保內容準確及有理據便毋須擔心，他承認身邊醫生及朋友都有勸籲「講少啲」：「香港《基本法》賦予言論自由，雖然有《國安法》……但內容本身無問題，唔需要特別壓力。」工作壓力方面，他透露閒時喜歡看韓劇減壓，自爆「宋慧喬嘅劇睇咗九成」。

笑言慶幸沒加入專家委員會

何栢良又笑言，慶幸自己沒有加入政府專家委員會，他指，政府委員會言論受委任限制，需要簽署保密協議，覆蓋面廣範，限制等同問責官員，任何講話要與政府一致。

有聽眾關注「未陽人」（沒感染史人士）是否需要持續接疫苗，何栢良認為市民毋須擔心，最重要是所接種的疫苗是否有效，至於已打三針及確診人士，就沒必要打二價疫苗，因體內已有混合免疫，如「零針」人士有意打針，亦可選擇打二價疫苗。

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