疫情．1.24｜增1987宗確診　近半年首次重回一千水平　多36人不治

撰文：黃煦緻 陳淑霞 黃偉倫 孔繁栩 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
出版：更新：

今日（24日）是年初三，本港今日增1,987宗確診，是近半年來首次低於2000宗水平。此外，再多36名患者死亡。

點擊「撲熱息痛」成分藥物網上搜尋器

今日疫情概要：

-增1,987宗確診，較昨日減12.51%。
-輸入個案37宗，佔整體個案比率1.86%。
-新增36人死亡，7日平均死亡率升至1.330%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,203人。
-多24間院舍出現個案，包括33名院友及2名職員。

疫情．1.23｜增2271宗確診持續回落至3000宗以下　多49名患者不治
港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.585，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

▼1月23日大年初二　劉業強為香港向車公求得11號中籤▼

+18

▼鄉議局主席劉業強連續八年為香港求籤▼

+2

▼1月22日大年初一　市民選擇到大埔林村許願樹拋寶牒▼

+18
疫情香港｜相隔半年再次回落至千宗確診　今增1,987宗　多36人死

▼1月22日大年初一　陳國基拋寶牒上許樹願樹不成功▼

+6

【17:18】衞生防護中心公布，本港新增1,987宗確診，當中37宗列為輸入個案，是近半年首次低於2000宗水平。此外，再多36名患者不治。

初三賽馬｜賀歲馬投注額逾20億創回歸後新高　8萬馬迷入場極雀躍

【13:00】今日大年初三，一年一度新春賀歲馬日在沙田馬場開鑼，今年除了是繼2020年後，首次有公眾人士入場的農暦新年賽馬日，馬迷亦無須使用疫苗通行證，也可在場內除口罩進食，場內人山人海。馬會今年向每位入場馬迷派發「招財筆」一支及抽獎卡，而場內亦設有大型搖錢樹及桃花林讓市民打卡，以及風車讓市民轉個好運。

▼1月24日大年初三　沙田馬場舉行兔年賀歲馬▼

+23

▼1月22日大年初一　市民大年初一出外度歲▼

+10
隔離令撤銷｜何栢良籲毋須疑神疑鬼　港復常節奏慢：係非醫學原因

【12:45】香港正踏入復常之路，確診者下周一（30日）起亦毋須隔離，對於未確診者會否因而增加感染風險，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）表示，復常下市民毋須再標籤長新冠，亦不要再「疑神疑鬼」，只要有接種疫苗，感染後現輕症也沒大不了。

抗疫三年，何栢良認同香港復常節奏較外國慢了一整年，並指新冠在去年年中已在大流行後期：「香港𠵱家先基本復常，有獨特的節奏......只能歸納出係非醫學原因。」

回顧疫情期間發表的意見時而與政府立場不同，何栢良坦言曾收到身邊人的善意提醒，勸籲他「講少啲」，但他強調《基本法》賦予港人言論自由，相信只要有根有據，發表意見便毋須有壓力。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

▼1月22日大年初一　市民大年初一乘高鐵北上▼

+10

▼1月21日　黃大仙祠善信子時（23:00）搶先上頭炷香▼

+12

▼1月21日　維園年宵市場愈夜愈多人▼

+11

▼1月21日　酒樓團年飯滿座▼

+6
疫情三年蝕入肉　老闆落場做外賣員、賣檢測包過　冀完全放寛防疫每周疫情｜上周確診宗數減半至2.6萬　七日平均死亡率升穿1%專訪吳啟訥・一｜疫情如何改變世界？進步史觀受到根本挑戰中疾控首席專家吳尊友談春節疫情：出現第二波疫情的可能性很小疫情香港｜增2,737宗確診　多37人死　廣福護老院爆疫有8人確診日本疫情後變超多？5大遊日必知變化　膠袋要錢/秋葉原變返賣電器窄路微塵影評｜紀錄香港疫情慘況引共鳴　片名隱喻道盡小市民心聲疫情香港｜增3,507宗確診　多29人死　多兩人染XBB.1.5變異病毒株撤隔離令｜料個案或上升　盧寵茂指醫療可負荷：常態化面對疫情
新冠肺炎
Omicron變種病毒
衞生署
衞生防護中心
醫院管理局
公立醫院
通關
農曆新年
高鐵
高鐵西九龍站