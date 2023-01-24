疫情．1.24｜增1987宗確診　近半年首次重回一千水平　多36人不治

今日（24日）是年初三，本港今日增1,987宗確診，是近半年來首次低於2000宗水平。此外，再多36名患者死亡。



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今日疫情概要：



-增1,987宗確診，較昨日減12.51%。

-輸入個案37宗，佔整體個案比率1.86%。

-新增36人死亡，7日平均死亡率升至1.330%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,203人。

-多24間院舍出現個案，包括33名院友及2名職員。



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.585，每日確診個案持續回落。（港大醫學院圖片）

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▼鄉議局主席劉業強連續八年為香港求籤▼



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▼1月22日大年初一 市民選擇到大埔林村許願樹拋寶牒▼



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【17:18】衞生防護中心公布，本港新增1,987宗確診，當中37宗列為輸入個案，是近半年首次低於2000宗水平。此外，再多36名患者不治。

【13:00】今日大年初三，一年一度新春賀歲馬日在沙田馬場開鑼，今年除了是繼2020年後，首次有公眾人士入場的農暦新年賽馬日，馬迷亦無須使用疫苗通行證，也可在場內除口罩進食，場內人山人海。馬會今年向每位入場馬迷派發「招財筆」一支及抽獎卡，而場內亦設有大型搖錢樹及桃花林讓市民打卡，以及風車讓市民轉個好運。

▼1月24日大年初三 沙田馬場舉行兔年賀歲馬▼



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▼1月22日大年初一 市民大年初一出外度歲▼



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【12:45】香港正踏入復常之路，確診者下周一（30日）起亦毋須隔離，對於未確診者會否因而增加感染風險，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）表示，復常下市民毋須再標籤長新冠，亦不要再「疑神疑鬼」，只要有接種疫苗，感染後現輕症也沒大不了。

抗疫三年，何栢良認同香港復常節奏較外國慢了一整年，並指新冠在去年年中已在大流行後期：「香港𠵱家先基本復常，有獨特的節奏......只能歸納出係非醫學原因。」

回顧疫情期間發表的意見時而與政府立場不同，何栢良坦言曾收到身邊人的善意提醒，勸籲他「講少啲」，但他強調《基本法》賦予港人言論自由，相信只要有根有據，發表意見便毋須有壓力。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

▼1月22日大年初一 市民大年初一乘高鐵北上▼



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▼1月21日 黃大仙祠善信子時（23:00）搶先上頭炷香▼



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▼1月21日 維園年宵市場愈夜愈多人▼



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▼1月21日 酒樓團年飯滿座▼

