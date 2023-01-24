初三賽馬｜賀歲馬投注額逾20億創回歸後新高　8萬馬迷入場極雀躍

今日（24日）大年初三，一年一度新春賀歲馬日在沙田馬場開鑼，今年除了是繼2020年後，首次有公眾人士入場的農暦新年賽馬日，馬迷亦無須使用疫苗通行證，也可在場內除口罩進食，場內人山人海。馬會今年向每位入場馬迷派發「招財筆」一支及抽獎卡，而場內亦設有大型搖錢樹及桃花林讓市民打卡，以及風車讓市民轉個好運。



馬會表示，今日總投注額達20.6億元，創回歸後新高，亦是賀歲馬有紀錄以來新高。沙田及跑馬地馬場共錄得84,394人次入場，創三年新高。



▼1月24日大年初三 沙田馬場舉行兔年賀歲馬▼



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農曆新年賽馬日今日在沙田馬場舉行，馬會在第一場賽事開始前舉行開幕典禮，邀請歌手容祖兒獻唱以及有舞獅表演。場內氣氛熱烈，人山人海，馬迷都聚在看台邊觀看開幕儀式。另外邀請騎師拿著揮春岀場，以廣東話道岀其手持揮春的祝頌語。財政司司長陳茂波亦與其他嘉賓為醒獅進行點睛儀式。

在公眾看台入口處的三個風車，不少有入場馬迷排隊等候拍照。黃女士就等了十五分鐘，她指從未見過馬場這麼多人：「多過哂我每一年新年嚟睇。」她指去年新春賽馬日因疫情閉門作賽，她因為是馬會會員而可以網上預約入場。對於今日的人流，她指放寬防疫措施都可能是原因之一：「起碼方便咗先。」

馬小姐跟隨父親入場，她指想不到這麼多人：「真係好多人，好熱鬧，氣氛好好！」（馬楚烽攝）

第一場賽事開始前，整個主看台已經人山人海，行人通道水洩不通，坐無虛席，亦可見有年輕人到場觀賽。

馬小姐與父母和親戚入場觀賽。她指她是跟隨父親入場，雖然不熟悉賽馬，但想不到這麼多人：「真係好多人，好熱鬧，氣氛好好！」預備了500元買馬的她指，之前都有去過沙田馬場的食肆，對於馬迷能夠除口罩進食，她都覺得是方便了大家。

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鄧先生相隔三年再入場，感到非常興奮：「好開心好熱鬧，真係好多人。」他指可以入場感受氣氛很難得，同時防疫措施放寬，大家入場都更方便，今日會特別留意著名騎師潘頓及本地騎師何澤堯。

第一場賽事前，看台上歡呼聲連連，馬迷們非常雀躍，在賽事過後亦有連聲歡呼，周先生指賽果屬其意料之內，不過入場人數就是意料之外：「未試過咁多人，多過哂咁多年。」他指非常開心和興奮，重新感受馬場人氣。

馬會向每位入場馬迷派發「招財筆」一支及抽獎卡，而場內亦設有大型搖錢樹及桃花林讓市民打卡，以及風車讓市民轉個好運。

馬會公布，今日總投注額達20.6億元，創回歸以來賀歲馬新高，行政總裁應家柏賽後表示，今農曆新年賽馬日向來特別，喜見眾多馬迷入場觀賽，而今日本地投注額上升9.4%，匯合投注額則增加15%，對投注額再創新高感到很高興，反映社會大致復常，為兔年取得一個好頭綵。