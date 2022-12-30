膠袋徵費｜12.31起加價　商戶可收多過1元？　新例逐點解構

膠袋徵費調整將於明日（31日）起實施，當中新措施包括收費由5毫加價至1元，以及取消現時對盛載冷凍食品的豁免等。另外，當局指如食品已「完全」載於包裝中，亦不會獲豁免，代表市民日後購買包裝盒上有孔的藍莓、有紙包好的生果，以及用網袋盛載的蒜頭時，亦不會再獲得免費膠袋。

不過如市民購買散裝食品則仍可獲免費膠袋，例如沒有任何包括的蔬菜及海鮮等；另外，來貨時已經密封膠袋、診所藥袋，以及購買雪糕的保溫袋亦可獲豁免。



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▼膠袋收費由12月31日起上調至1元▼



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1.收費

由明日起，膠袋徵費（膠袋稅）將加至1元，須收費的膠袋包括平日常見的「背心袋」和以往獲豁免的平口袋，而零售店常用的紙袋，如附有塑膠附件或面層有塑膠成份，亦需要收費。另外，雖然不織布袋（環保袋）可以多次重用，但亦屬塑膠製品，故同樣要收費。

值得一提的是，環保署要求商戶就每個膠袋至少收費1元，意味着商戶可收取高於1元，不過署方呼籲商戶應向顧客清晰說明有關政策。至於收取的膠袋徵費，當局指商戶應捐出相關收入，支持環保工作或用作支援本身業務的綠色營運，並適當地與市民分享相關捐款。

▼須收費的膠袋▼



2.取消豁免的物品

現時購買急凍食品，不是散裝或包裝，因有機會產生「倒汗水」，市民可索取免費平口袋。不過由明日起，包裝好的急凍食品屬「已完全載於包裝」，故此索取膠袋不再免費。

另外，現時如物品包裝並非密封，亦可獲豁免，不過明日起如相關物品已完全載於包裝中，亦不會獲豁免，包括以保鮮紙完全包好的肉類及蔬菜、已完全載於膠膜及膠碟內的肉類、整個有膠膜或紙張包住的生果，以及已有膠袋包住而沒有外露任何部份的麵包等。

▼食品豁免膠袋收費情況▼



3.仍獲豁免的物品

至於沒有或只得部份包裝的食品，仍可獲得豁免，例如散裝的生果及蔬菜、沒有任何包裝的麵包及海鮮等。當局指，每單一交易只可獲一個免費膠袋，不過如免費膠袋未能盛載所有食品，或只用一個膠袋可能會令膠袋破損，以及把多種食品放在同一免費膠袋會令食品的品質受損，上述三個情況下則可額外提供一個或多個免費膠袋。

除了食品外，亦有多個情況下市民購買物品可獲豁免膠袋徵費，包括卷裝廁紙的預先包裝膠袋、診所藥袋、為盛載貨品而特別設計的膠袋，以及購買雪糕時構成貨品一部份的保溫袋等。

▼非食品豁免膠袋收費例子▼



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4.外賣

另外，非密封包裝的外賣盒亦可獲免費膠袋，包括咖啡杯、以紙盒盛載的薄餅，以及發泡膠盒等。不過當局指可豁免的外賣必須是可供即時食用、即場製備、非密封包裝，以及在出售時，賣方的用意是供在售賣地方範圍外食用。