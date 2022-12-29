去年日均1.5萬噸垃圾送堆填區　人均棄1.53公斤平回歸後最高紀錄

環境保護署今日（29日）公布2021年香港固體廢物報告，廢物量追平2018年高峰。環保署指，去年棄置於堆填區的固體廢物量為567萬公噸，平均每日為15,533公噸，較2020年增加5.4%。而2021年都市固體廢物人均棄置量止跌回升至每日1.53公斤，追平2018年紀錄，為1997年回歸後新高。



環保署解釋，隨着疫情緩和、社區距離措施放寬，去年的經濟活動有所增加，導致廢物棄置量回升。當局強調，各項回收措施的帶動下，都市固體廢物回收率由2020年的28%升至2021年的31%。



環保署今日公布「香港固體廢物監察報告——2021年的統計數字」，指棄置於堆填區的都市固體廢物量為415萬公噸，平均每日為11,358公噸，較2020年增加5.1%。就都市固體廢物人均棄置量而言，去年為每日1.53公斤，高於2020年的每日1.44公斤，亦與2018年一樣，同創回歸後新高。

廚餘佔最大成分 比例約3成

而去年都市固體廢物中，廚餘仍是最大的成分，佔30%，比2020年增加5.6%；其次是廢塑膠，佔21%，較2020年的棄置量增加0.8%。廢紙為第三大成分，佔20%，比重較2020年為低。

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環保署解釋，受2019年下半年社會情況及2020年的新冠病毒病疫情影響，都市固體廢物棄置量由2018年的平均每日11,428公噸，連續兩年下跌至2020年的10,809公噸的低水平。但隨着疫情緩和、社區距離措施放寬，2021年的經濟活動有所增加，導致廢物棄置量回升。

社區回收量飆升逾兩倍半

不過該署強調，2021年的都市固體廢物回收率升至31%。其中，廚餘的本地循環再造量由2020年的約5.5萬公噸明顯增加至2021年約6.6萬公噸，升幅達21%。而社區回收網絡「綠在區區」回收量由2020年的約4,000公噸大幅增加超過兩倍半，至2021年約1.4萬公噸。

疫情影響公司結業 建築廢物增7%

至於建築廢物方面，去年的產生量較2020年減少約6%，直接重用量增加了約9%，亦由於一些大型建築工程所產生的惰性物料被直接重用，公眾填料接收設施的接收量減少約17%。另一方面，棄置在堆填區的建築廢物增加了約7%，估計涉及疫情的影響下相對較多公司和商店結業後的拆卸工程。建築廢物的回收率在2021年為93%，與2020年大致相若。

綠色和平促早定垃圾徵費實施日期

環保團體綠色和平指，本港三大都市固體廢物中，廚餘及塑膠棄置量續升，當中塑膠在政府花逾億元公帑推出多項回收計劃下，回收率僅微升0.1％，反映依賴回收無助大幅減廢。綠色和平批評政府減廢和循環再造等政策「歎慢板」，憂慮只依賴興建焚化爐處理垃圾問題，促請當局推動重用系統。

綠色和平又認為，垃圾徵費實施後，市民對回收需求將增加，建議當局盡早定立實施日期，向公眾披露準備期的工作進度，以及交代將垃圾收集站改成回收便利點以支援社區回收的計劃，為政策做好準備。