創科念頭成真不易　資助平台推動本港創新醫療發展

新冠疫情爆發時來勢洶洶，為應對突然急增的患者，各地醫療工程界花上不少心力去增加隔離設施，工程界的創新科技對抗疫起了關鍵作用，亦突顯創科對每個城市的重要性。本港有大學近年推出資助計劃，協助畢業生或校友等成立初創企業，鼓勵更多人投身創科發展。不少資助針對抗疫等工程，間接令政府推出的兩個十年醫院發展等項目受益。筆者昔日亦有研發新技術經驗，起步時甚困難，故任工程師學會長時曾設項目援助會員，亦深明此類資助對有意將創意轉化為真實項目的在職人士來說，實在是一大喜訊。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



新冠疫情期間，因隔離病房需求急增，業界均各出奇謀，以不同方法去增建隔離設施，包括改建大型展覽場館、體育館及以組裝合成等方式迅速建成隔離感染治療中心等。這些抗疫設施均依靠工程界利用不同科技去改良抽風或空氣過濾系統，和利用提速建築方法等才得以及時迎戰疫情，故工程科技的創新對醫療技術及設施發展甚為重要，具堅實建樹。

以筆者獲得博士學位的香港城市大學為例，該校近年推出「HK Tech 300」資助計劃，為有志成創業的城大學生、校友及科研人員等提供培訓、指導及種子基金，協助他們與工商界建立網絡，將創意轉化為初創項目及成立公司，並提供共創空間與資源等支持。

計劃於2021年推出，目標在三年內協助該校學生成立300家初創企業，至今已資助了不少具創意的項目。例如在工程建築方面，有初研團隊想出在建築期間使用AI 物聯網人工智能系統去增加工地的安全措施，達至「零意外」；亦有人構思透過人工智能施工監察地盤去提高營運和生產效能，並收集工地三維激光雷達數據與項目建築訊息模型作對比，分析建築進程及流量等，料有助加快醫院工程興建。

有由城大教授及畢業生等組成的創科團隊研究無電製冷技術，即被動輻射製冷技術，協助減少碳排放。他們成功研製無電式製冷塗層，節省大量冷氣耗能，相信能夠降低醫院等高能耗建築用電量。

筆者早年亦曾自行研製「城市潔淨器」，並為產品申請專利，但在職而同時研作時面對的艱辛實在不足為外人道，因此對有意投身科研的在職人士感受特別深，在未有實際項目前實在難以貿然冒險離職創業，故得悉城大有這類貼身資助計劃感驚喜。筆者亦想起數年前年任工程師學會會長時，希望鼓勵在職有創新概念的工程師「轉跑道」去作創新發展，提出並聯同學會有志者成立「工程企業家平台」（Enginpreneurs Hub或稱 EP Hub)，舉辦創新創科比賽及為會員尋找種子基金，更與大灣區內孵化機構聯繫及簽訂合作備忘錄，安排了一系列相關網上講座等。

記得曾有本地大學畢業生研發出一種「淨化流體」專利技術，利用極性來解決病毒和細菌的負電荷特性，獲有份量國際實驗室證明其效用，可以極短時間內捕獲和殺滅病毒和細菌，包括新冠病毒等。技術在香港資訊及通訊科技獎中獲得「智慧生活大獎」，團隊亦同時在工程師學會創科博覽中獲獎。據知此產品發明已獲歐美創投公司及國家級醫療機構垂青，將大量生產作不同醫療級別的淨化潔淨用途。

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筆者正透過香港工程師學會與本港創科園區協商，擬經「工程企業家平台」提供起動資金，幫助在職工程師在全身投入創新創業前，將意念變成真實成品，希望吸引更多工程師投身創科行業，推動本港整體創科發展，為將來抗疫工作和醫院建築作更好準備，亦為本港經濟發展出一分力。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

