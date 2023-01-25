六合彩新春金多寶｜8000萬魔力投注站未開先見人龍　中獎想去旅行

頭獎8000萬元的六合彩新春金多寶2023明晚年初五（26日）攪珠，今日年初四（25日）的荃灣荃錦中心投注站，接近中午12時投注站開門前已有20多名市民排隊等候，人龍逐漸延長。



有特地前來買金多寶的市民表示，因賭馬贏得千多元，故今日再碰運氣，若中獎打算去旅行，亦有較年輕市民表示若中獎想買樓，問到有什麽心水樓則指，「中咗先算。」



▼2023年1月25日 8,000萬六合彩新春金多寶售票情況▼



+ 3

新春金多寶現正售票，各場外投注處、電話投注及數碼平台截止售票時間為攪珠日、即明晚9時15分。今日正午的荃灣荃錦中心投注站視察，83歲的陳伯特地前來購買六合彩，他指，「昨日賀歲馬贏得一千多元，故今日打算再度碰運氣，並購買兩張70元的六合彩彩票。他稱，若贏得8,000萬打算去韓國及日本旅行：「唔中就梗㗎啦，預咗唔中......好似賭馬咁係意外，尋日贏千幾蚊，輸係應該嘅。」

陳伯1月25日至到荃灣投注站購買六合彩，他指初三（24日）賀歲馬贏得一千多元，故再度碰碰運氣。（黃煦緻攝）

黃小姐及陳先生結伴同買共約200元的金多寶六合彩，住在附近的黃小姐表示：「行吓街見到開門入嚟買。」陳先生則指若中獎會做善事，只要獎金夠用就可退休做義工：「捐啲畀佢（慈機機構）......有啲嘢唔係你全部攞晒㗎嘛，你攞晒未必咁好，咁咪做返啲善事。」

另一名陳伯購買了電腦隨機票，並表示若中獎會把獎金捐出，又強調小賭怡情：「攞返自己夠洗，捐返晒出去。要咁多錢做咩，參與下算啦！」

另一名陳伯購買了電腦隨機票，並表示若中獎會把獎金捐出。（黃煦緻攝）

另有三名較為年輕的市民結伴買六合彩，其中梁先生表示若中獎會先將獎金「儲住先」余小姐則表示希望買樓，但未想過那些心水樓：「中咗先算。」