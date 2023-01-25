兔年｜廣東道重現拖篋遊人　海南豪客預計花10萬元買名牌衫

通關內地後的首個農曆新年假期，今日（25日）來到大年初四，名店林立的尖沙咀廣東道上中午人流雖然稀疏，偶見內地客逛街購物，有人拖著行李箱來回走動。海南遊客馮先生與妻子一同前來，認為今年人流淡靜了好多，打算花費大概10萬元購買名牌衣服。



入境處出入境人數資料顯示，年初三有16,420內地遊客入境香港，為過去一周單日最多，新年首三總共有41,236名內地遊客來港，比其他地區遊客多三分一。



▼1月25日 年初四尖沙咀廣東道人流稀少▼



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年初三1.6萬內地遊客訪港近一周最多

今日中午12時剛過，廣東道上人流不算多，名店門前門可羅雀，僅Dior店門口有五、六名顧客排隊，但店內只有一兩人光顧，相信是店鋪為保證服務質素而有意控制人數，Apple零售店內較多顧客，但不算擁擠。大約下午1時半左右，人流逐漸增多，有人手拎護膚品購物袋逛街，亦不乏拖行李的遊人穿梭街頭。

人境處出入境人數資料顯示，由年廿七（18日）至年初三（24日）總共有90,734名內地旅客及65,860其他旅客入境香港；當中初一至初三內地遊客有41,236名，較其他遊客29,716名多三分一，當中以昨日年初三佔最多，達到16,420人。

內地重遊香港感覺街道人少

馮先生手提Armani購物袋，剛與妻子手挽手走在廣東道上「血拼」。馮先生來自海南，疫情前每年都會來香港購物，今次等防控開放便前來停留三、四天，他認為香港氣氛、人流冷淡不少，但始終香港購物方便、東西齊全又有匯率差，計劃花費8萬至10萬元購物。

馮先生來自海南，透露疫情前年年都會來香港購物，今次計劃花十萬元買衣服。（陳葦慈攝）

深圳旅客料花三、四萬元買名牌包

呂先生與全家人從深圳來港，打算入住尖沙咀酒店，稍後再外出逛街，為太太花費三、四萬元買名牌包。他認為人流不似往年。

張先生家住深圳，與家人來港辦事，太太與女兒仍在商場內購物。張先生認為，廣東道冷清不少，之後行程將會去港島體驗住宿，希望香港越來越好，「畢竟這三年半發生了很多事」。

呂先生計劃為太太花費三四萬買包。（陳葦慈攝）

張先生（左）希望香港越來越好，因為這三年半發生許多事。（陳葦慈攝）

▼1月24日 年初三尖沙咀廣東道市況▼



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▼1月22日大年初一 市民選擇到大埔林村許願樹拋寶牒▼

