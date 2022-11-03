沙頭角碼頭吸過百團　政府延續開放試驗計劃　12.2後可續報團

撰文：林穎嫺
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位於邊境禁區的沙頭角新碼頭6月3日開放，有關試驗計劃將於12月2月屆滿。保安局提交北區區議會的文件顯示，將會檢討試驗計劃的成效，並研究進一步開放沙頭角墟所須的配套。當局指，會在檢討報告出爐前，按現有模式，延續沙頭角碼頭開放給旅行團的安排，逢周末及公眾假期，讓不多於500人報團觀光。

▼沙頭角禁區沙頭角墟6月3日開放儀式▼

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保安局文件指，沙頭角碼頭開放試驗計劃在6月3日啟動後，截止10月2日的首4個月內，已有逾200個旅行團，合共約6,900名旅客到沙頭角碼頭及前往外島觀光。現時沙頭角碼頭逢星期六、日，及公眾假期對外開放，每日設三個時段，以供合共9個旅行團的旅客觀光，每日到訪人次以500人為上限。

有關試驗計劃將於12月2日屆滿，保安局將會檢討試驗計劃的成效，並研究進一步開放沙頭角墟所必須的設備，但當中並不包括中英街。政府正擬備逐步全面開放沙頭角的詳細建議，預料會在明年初進行地區諮詢。

當局續指，有關試驗計劃運作暢順，而且旅遊業界的需求持續高企，故將會在完成檢討前，延續沙頭角碼頭開放給旅行團的安排，將會按照現有模式，即每個運作日設3個時段，每個時段3個旅行團，即每日出9團，而每日旅客人數不可多於500人。

▼沙頭角禁區沙頭角墟6月3日開放前搶先睇▼

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