緣路山旮旯｜導演親身帶陸路團　用電影留住茶果嶺村、沙頭角風景

近年不少本土電影大受歡迎，連帶各區的取景地也成為熱點。將於8月上映的《緣路山旮旯》，主角岑珈其與五位女神的住處橫跨離島、新界大西北，電影亦透過這一段段本地「long D（遠距離戀愛）」，展現了香港各種「秘景」和風貌，包括如迷宮般的茶果嶺城中村、東北禁區沙頭角、隱世孤島澄碧邨等等。日前電影的導演黃浩然更親身帶團，向參加者逐個景點解說歷史，並講述拍攝點滴和箇中辛酸。



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疫情下帶動港人「本地遊」，除了上山下海，也有人跟着電影場景發掘隱世好去處，如前年上映的《幻愛》，鏡頭下的屯門唯美動人，屯門碼頭、湖景邨等至今仍是打卡熱點。今次《緣路山旮旯》更以「香港真係好靚」訴說對香港的濃郁感情，戲中講述一位「IT宅男」遇上了五位女孩，卻全都住在香港的「山旮旯」；他們每次約會，路程可來回台北數次，但沿路看盡「山旮旯」的郊區風貌。返回現實，近日亦有團體帶領觀眾，沿着不同路線將電影的場景一一重新遊覽。

「城中村」安排化妝間及運送器材也是難題

曾拍攝《點對點》、《逆向誘拐》的導演黃浩然，日前聯同網站「電影朝聖」版主Gary Wong和本地文化企業「活現香港」的導遊，一同帶領參加者從陸路遊歷多個「山旮旯」景點。一行人在高先電影院欣賞電影優先放映、堅尼地城午膳後，便啟程前往藍田一帶。他們來到位於鬧市一隅、有逾400年歷史的茶果嶺村，在黃導演帶領之下，大家先後參觀了戲中曾出現的小巷、屋宇，以及仍保留傳統木椅的榮華冰室。其間黃導演亦向參加者解說，如何在這個「城中村」內安排演員化妝間、窄巷中運送器材等；景點方面也有所取捨，例如是放棄了村內的「求子石」和天后廟。

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茶果嶺村內仍保留馴養老虎、熊的籠子

茶果嶺村高峰期有逾2萬人口居住，現時則剩下數百人；近年《施政報告》中建議把茶果嶺村收回作建屋之用，此處的歷史卻未必人人知道。「電影朝聖」版主Gary提到，電影《黑社會》、《線人》、《第一次不是你》、《樹大招風》等都有以茶果嶺村作拍攝場景，又因過往有前荔園的馴獸師在村內居住，當年其家中有籠子用來馴養老虎、熊、豹、企鵝等動物，現時仍留有痕跡。但隨着重建於不日展開，此處的風土面貌，在別處也再難找到。

參加者其後再乘坐旅遊巴遊遍港九新界，包括「日出沙頭、月懸海角」的沙頭角禁區、為法定古蹟的鏡蓉書屋、粉嶺圍風水池，以及即將因收地問題而消失的志記𠝹木廠，而這趟旅程亦呼應「山旮旯」的主題，以馬草壟的日落作結。

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「活現香港」創辦人陳智遠指出，今次推出電影場景遊，除了希望推廣本地旅遊，公司同時參與了作為電影的聯合監製。陳表示，他們與導演的想法相近，認為香港有很多地方快將消失，除了希望用電影留住，也希望帶出「香港真係好靚」的主題，讓更多人趁早前往探索、珍惜和紀錄。陳智遠又指，「深度遊」不單純是「旅遊攻略」，更是要善用地方文化資源、將之變成文化吸引力，而電影是其中一個最有效的方法；認為今次旅行團是一個示範，冀長遠能改變整個旅遊生態。



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