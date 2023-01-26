兔年｜初一至初四錄5.6萬內地客訪港　34萬港人外遊三分一去澳門

農曆新年長假期結束，適逢中港兩地通關，大年初一至年初四有約37萬人次入境，當中9.5萬人次為訪港旅客，整體15%為內地客約5.6萬人次，平均每日只有1.1萬內地客。



不少港人趁農曆年假外遊，四日合共34萬人次出境，當中最多人經港珠澳大橋離港有9.7萬人次。而澳門旅遊局指出，四日有近29萬人次訪澳，當中約11萬名港人訪澳。



▼1月25日 廣東道人流▼



+ 3

根據入境處數字顯示，大年初一至年初四，分別有50,455、76,945、101,782及139,476人次入境，四日合共有368,658人次，扣除入境港人，共有95,353人次，當中內地訪客共有56,296人次，佔整體15%。

昨日大年初四，內地訪客有15,060人次，主要經落馬洲支線來港有4,292人次，機場有2,938人次，高鐵及深圳灣各有2,504人次。

出境數字方面，大年初一至年初四，港人出境分別有94,650、93,925、85,646及70,212人次，合共344,433人次離境，當中最多人經港珠澳大橋外遊有97,090人次，其次為機場有89,333人次，落馬洲支線有69,307人次，高鐵有26,532人次，深圳灣有24,507人次，文錦渡有6,814人次。澳門旅遊局數字顯示，過去四日經各管制站入境澳門的香港旅客共有117,842人次。

▼1月22日大年初一 市民大年初一出外度歲▼

