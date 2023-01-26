新渡輪2月離島三線票價優惠　普通位往長洲減5.6%　往梅窩減逾6%

撰文：余心美
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新渡輪今日（26日）宣布，按照離島渡輪服務牌照內的「利潤分享機制」，將會在2月內為3條離島航線之渡輪服務提供票價優惠，包括中環往來長洲、中環往來梅窩，以及橫水渡，單程票價減幅介乎5.6%至7.1%不等，月票優惠亦超過6%。

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按利潤分享機制減價一個月

新渡輪表示，現按離島渡輪服務牌照內的「利潤分享機制」，將於2月1日至28日期間，為營運的三條離島航線之渡輪服務提供票價優惠。其中，中環往來長洲的優惠，以成人單程票價計算，周一至六的票價折扣，普通渡輪的普通客位減幅為5.6%、豪華客位減5.8%、高速船減6.8%；假日票價減幅依次為5.7%、5.9%和6.4%；月票則減價6.0%。詳情如下：

新渡輪「中環往來長洲」2月票價優惠詳情。（新渡輪圖片）

月票優惠約6%

中環往來梅窩方面，以成人單程票價計算，周一至六的票價折扣，普通渡輪的普通客位減幅為6.0%、豪華客位減5.4%、高速船減6.1%；假日票價減幅依次為6.5%、5.7%和6.6%；月票則減價6.3%。詳情如下：

新渡輪「中環往來梅窩」2月票價優惠詳情。（新渡輪圖片）

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橫水渡成人票一律減一元

橫水渡方面，以成人單程票價計算，每日票價折扣7.14%，詳情如下：

新渡輪「橫水渡」2月票價優惠詳情。（新渡輪圖片）
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