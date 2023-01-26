醫生涉反修例非法集結罪成判囚　醫委會周五研訊料為首宗同類案件

註冊醫生張家齊於2019年晚上，在元朗形點商場的「和你sing」活動中被捕，經審訊後裁定非法罪結罪成並判囚。醫委會周五(27日)將會為相關案件進行研訊，以裁決醫生行為有否違反《醫生註冊條例》，相信為醫委會首宗就反修例案件作出的研訊。



在2019年平安夜，當時仍為醫科學生的張家齊在元朗YOHO MALL形點一期商場的「和你sing」活動中被捕，經審訊後被裁定非法集結罪成，判囚20個月。他去年5月就定罪和判刑提出上訴，高院在去年七月中頒下書面裁決，指被告衣服上所穿的黑上衣印有「光復香港 時代革命」和「Major in Revolution Rioters University」的字句。

法庭認為唯一合理的推論是張家齊有意圖參與商場內的非法集結，因此駁回其定罪上訴，但法庭認同刑期過重，減刑至14個月監禁。

據現時的《醫生註冊條例》，一般而言，所有醫生若曾在香港或其他地方，被裁定犯下任何可判處監禁的罪行，都要向醫委會報告。醫委會的初步偵訊委員會會審視相關個案是否涉及醫生的品格問題，而決定是否需交上醫委會進行研訊。

據醫委會網頁顯示，張家齊周五將要接受醫委會的審訊，相信為醫委會首宗就反修例案件作出研訊。