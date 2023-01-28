預算案｜東九龍居民委員會倡增公共交通津貼　設兒童醫療券計劃

新一份財政預算案將於下月公布，今日年初七「人日」（28日）東九龍居民委員會前往政府總部請願，向財政司司長陳茂波遞交請願信，希望政府能回應市民訴求，凝聚民生，並建議推出多項紓困措施，包括將公共交通補貼計劃金額上限上調至500元，並將門檻降低，改為恒常措施，並設立兒童醫療券等。



東九龍居民委員會請願代表包括立法會議員楊永杰、東九龍居⺠委員會會⻑何漢文、區議會議員、東九龍居⺠委員會主席梁騰丰、副會長陳偉坤、副主席雷啟蓮及其他青年幹事代表，在今日中午抵達政府總部請願，表達黃大仙居民對2023年財政預算案的意見。

建議政府推出具體措施提振經濟

東九龍居民委員會表示，建議政府復辦大型國際性體育文化盛會、擴展人民幣離岸中心業務、北部都會區計劃「盡早上馬」、繼續派發消費劵，及支援旅遊業。

在民生紓困方面，委員會建議提高公共交通補貼計劃金額上限至500元，並將門檻降低，改為恒常措施、設立兒童醫療券計劃、延長電費補貼計劃一年、擴大過渡性房屋計劃增加至三萬個單位、為在職夫婦增設特別免稅額、凍結政府收費調整，以及適度寬免住宅物業差餉及地租等。

立法會議員楊永杰表示，隨着疫情的緩和，社會遂漸步向復常，希望政府能推出更多具體措施提振本港經濟，幫助市民的日常民生能回復到疫情前水平。