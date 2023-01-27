消費券｜學者倡全民2至3千元、基層5千至1萬元　加博彩稅幫助不大

新一份《財政預算案》下月發表，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量今日（27日）表示，政府過去兩年都派發消費券，市民對消費券有期望，若果突然扭轉不派，或會引起反對聲音。他認為，政府全民派發2,000至3,000元消費券，基層市民則可獲以往水平的消費券，即5,000至1萬元。



無出現結構性財赤 料最終赤字約500億元

財政司司長陳茂波早前預告本年度將錄得逾千億元赤字，莊太量指，這並非結構性財赤，過關後經濟逐漸復常，政府賣地收入會增加，醫療開支亦會減少。他稱，實際赤字要視乎2月至3月政府會否再賣出土地，估計未必有陳茂波預計的多，料最終赤字約500億元左右。

倡微加股票印花稅 博彩稅銀碼少幫助不大

莊太量指出，要增設稅項最好是「無痛」，認為可輕微增加股票印花稅。對於有人提出增加煙草稅或博彩稅等建議，他認為不應藉稅項打擊其他人的行為，加上煙草稅和博彩稅涉及的銀碼較少，對稅收幫助不大。他亦提到，政府難以推行銷售稅，若豁免旅客銷售稅，所涉及的行政費用高昂，反而會影響旅遊業。

在財政開支上，莊太量稱，政府未來可縮減醫療開支，以免過往強制檢測及購買醫療用品惠及既得利益者，「最好唔好有既得利益者」，導致醫療開支高企。