消費券︱陳茂波稱未定案：開支較大須小心採用　聽意見包括如何派

《財政預算案》下月公布，政府會否延續過去兩年做法，第三度派發消費券？財政司司長陳茂波表示未有定案，又稱「消費券開支比較大，還是要小心採用。」他指聽到很多不同聲音，派與不派的意見都有，承認「有一方面比較多人」，政府主要考慮經濟情況、政府財政負擔，以至計劃涉及的行政複雜程度和成本，以及多快可以流入市場。



上兩年無論哪個行業都慘 現在經濟情況好了些

陳茂波說各方面的意見都有，除了是否再派、如何派都有人提及，而現時仍處於聽意見階段，尚未有定案。政府過去兩年，先後曾派5,000元和1萬元消費券，陳茂波說，當時無論哪個行業都慘，所以派消費券，無論市民用於哪個行業，大家都能普遍受惠。至於現在，經濟情況好了一些，而確實社會上仍有一班市民壓力較大。

疫情至今三年，政府先後向「防疫抗疫基金」注資2,509億元，不少行業仍然希望政府協助，陳則說資源有限：「好似過往的方式，在今日未必最合適……我們還在諮詢，看看甚麼方式最好。」」

目前，立法會各大板塊都支持政府再派消費券，包括民建聯、經民聯、工聯會、自由黨及G19聯盟；而新民黨則表明反對，擔心連年財赤下仍派消費券，會導致香港遭國際評級機構降級。