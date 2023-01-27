預算案｜楊永杰倡發至少5千元消費券　江玉歡提出3年「房屋券」

《財政預算案》下月公布，立法會「A4聯盟」及「C15+」議員聯盟，今日（27日）約見向財政司司長陳茂波提交建議書。



「A4」楊永杰指有不少基層市民反映期望政府再次派發消費券，他建議政府派發不少於5,000元的消費券，又提議政府增設生育津貼。「A4」張欣宇表示，相信通關後旅遊方面的收益會增加，建議政府撥出資金加強旅遊推廣。



曾表示對全民派發1萬元消費券有保留的「C15+」江玉歡認為，政府要推出實際措施令港人感覺與政府「同舟共濟」，建議政府對中產人士提供資金援助，及對「N無」人士發放為期3年的房屋券，協助居住在不適切居所例如劏房的人士減輕負擔。



倡發津貼鼓勵生育、資助照顧者

楊永杰除建議政府向市民派發不少於5,000元的消費券外，他關注到香港生育率低，但相關的支援措施及津貼仍較內地落後，建議政府以累進式免稅津貼鼓勵港人生育，又提出增設2,000元兒童看病津貼等。「A4」林素蔚亦留意到在移民潮及疫情雙重打擊下，港人精神健康轉差，建議政府提供每年2,000元津貼，供精神病患者到私家診所看病，又促請政府增設照顧者醫療、交通津貼，降低照顧者申請生活津貼的門檻。

「A4」梁文廣及張欣宇則較為關注公共設施方面。梁文廣期望政府可預留資金發展簡約公屋鄰近的社區設施及交通配套等，而張欣宇則重提「港鐵票價對沖機制」，認為這才能減輕市民日常生活負擔。

江玉歡亦關注對基層的支援，她表示疫情使學童學習進度滯後，建議政府對幼稚園及中小學提供資助額，並提供資源加強師資的培訓支援，穩定教育生態。