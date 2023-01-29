跨境學童通關｜上水小學50童搶先周三深圳返港上課　不待政府安排

隨着香港及內地免檢疫通關，被逼停止每日穿梭香港及深圳上學的跨境學生，相隔三年最快2月第二周可免配額恢復回港上課。不過有北區小學校長透露，2月1日會有約四五十名跨境學，搶先在免配額免檢疫安排實施前，以申請過關配額及做核酸檢測的方式率先回港上課，暫時統計2月2日更會增至約100人回港，料大部份為高年班學生，校方已籌備舉行新春文化日，慶祝及歡迎跨境學童回校。



▼1月5日 跨境學生春節後恢復返港面授▼



跨境中學生2月上旬回港上課 小學生要等至2月一旬

港府公布第一階段通關詳情時，已預告2月推出跨境學童回校安排，屆時跨境學童返回深圳毋須預先申請過關配額。有關安排原定2月初推出，惟教育局上周五（27日）公布最新進展，預計先會安排跨境中學生2月第2個星期內恢復回港上課，小學及幼稚園跨境生則延至2月下旬。

現時入境香港和北上內地均需持有48小時內有效核酸檢測陰性證明，教育局爭取以快測陰性取代。

鳳溪第一小學校長朱偉林。（資料圖片／鄭子峰攝）

鳳溪第一小學辦新春文化日迎跨境生回港上課

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，該校有三成學生、約200人為跨境生，學校早前已籌備歡迎跨境生回校活動，包括將在2月1日、下學期開始當日，舉行新春文化日，慶祝農曆新年的同時，透過輕鬆的學習氣氛令闊別數年的跨境生可適應校園。

他稱校方早前亦鼓勵跨境生積極在當日回校，據學校統計，2月1日當日將有約40至50名學生率先回港上課，他們須持過關配額及做核酸檢測。他指上周五教育局宣布小學跨境生延至2月下旬才可回校，校方即收到約100名跨境學童將於2月2日返校，「對數字都滿意，但措施改咗之後會否少咗人返，就唔夠膽講，要當日先知。」

按照目前的通關安排，跨境學童需短至每日做核酸檢測才可符合往返港深兩地的入境要求，最長也需隔日做檢測；若是經落馬洲支線或深圳灣口岸回深圳，每日都要申請非內地居民北上配額。

跨境生受疫情影響，已近三未能回港上學。（資料圖片）

學校維持雙軌教學 未來港學生可續上網課

朱偉林續稱，跨境生在疫情3年期間一直期待可重返校園，校方已安排將教科書寄往學生家中，保毋車等安排也已準備就緒，校服商亦開設網上訂購。他表示，因2月1日是活動日，學生可穿漢服、唐裝等返校，若跨境生購買校服有困難，開學後幾天亦會寬鬆處理。

他補充，學校會維持雙軌教學，為暫未能返校的跨境生提供網課等安排，待當局正式落實免配額返校安排後，會再舉行迎新活動。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



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教聯會昨再促請政府高度重視及盡快解決跨境學童返港復課所產生的問題。該會指出，目前來往兩地仍需核酸報告，為大批跨境學童帶來莫大不便，希望政府盡快公布跨境學童以快測代替核酸檢測的具體安排；希望政府盡快制定方案開放羅湖、蓮塘、皇崗及沙頭角等各口岸，為跨境學童提供最大的交通便利。

該會續指，跨境學童因封關未能參加面授課堂，復課後其學習環境、校園活動及日常生活均產生較大變化。因此促請政府檢討跨境學童的實際需要，為他們提供情緒輔導、身心健康和學業支援等方面的幫助，以協助他們順利重新適應學習和生活環境。