內地春假結束11.3萬港人昨回港　落馬洲支線佔3萬　探親後趕開工

兩地農曆新年前已恢復免檢疫通關，隨着內地春節假期結束，探親後回港的人數急增。昨日（28日）入境香港的香港居民超過11.3萬人次，其中經配額最多的落馬洲支線管制站返港的香港居民突破3萬人次，均是過去三天最高。



與落馬洲支線相連的福田口岸，今日（29日）迎來不少內地度歲後回港的人群，他們今晨過關，大多只用了1小時能成功返港。有父母相隔三年帶小朋友回鄉「逗利是」，回港預備開工。亦有老人家終於可以回鄉探望子女及孫兒，如果兩地不再需要任何限制，短時間內會再回內地。



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根據入境處資料，昨日（28日）入境人數有133,726人次，香港居民佔113,729人次。與內地通關後獲配額最多的落馬洲支線管制站錄得34,141人入境，其中香港居民佔30,870人，是通關後單日最高紀錄。港珠澳大橋則錄得21,112名香港居民入境；深圳灣口岸錄得13,836人；高鐵西九龍錄得7,473人。

落馬洲支線突破3萬人次單日最高

內地春節一連七日假期至本月27日結束，昨天和今天都是上班日，但本港今天是星期日，記者今早到落馬洲支線／福田口岸視察，不時有大批乘客拖著行李箱從內地經深圳福田口岸前往香港，及後經落馬洲站出市區。

曾先生及曾太太表示，今早過關僅需時約20多分鐘。兩公婆兩年前亦曾回內地，當時需隔離21天，趁著免檢疫通關，年初一帶同囝囝回深圳探望家人，逗留了一個星期。小朋友相隔三年見嫲嫲及爺爺，感受如何？他回說：「開心啲囉，始終好耐冇返」，爸爸在身旁補充說，開心皆因「有利是逗」。

曾先生（左）及曾太太（中）年初一帶同囝囝回深圳探望家人，逗留了一個星期後返港。（鄭子峰攝）

避開人潮年初四始北上

李先生與鄭小姐今晨約11時從深圳經福田口岸返港，約1小時完成過關程序。他們年初四回內地，探望於深圳定居的雙親。鄭小姐表示，特意避開年初一至三的高峰期，逗留數天後今日趕回香港，預備明天（30日）開工，「唔敢嗰段時間返去，費事排隊好攰。」

三年未見雙親，由於小朋友回鄉證過期，未及換領，所以留港交予姨婆照顧；二人則拖著大行李箱回港，「幾年無返過嚟，都有啲嘢要拎返去。（家鄉特產？）都有，媽咪畀嘅嘢都有。」她說，回港前行李箱亦裝着新年禮盒、藥物等，送給內地的家人。

若通關沒再限制會再回鄉

溫氏夫婦從貴州回港，疫情三年未探望子女及孫兒，今次一回去就是10天，與家人共聚天倫吃團年飯。溫伯伯指返港「唔洗點排隊，今日好暢順」，被問及短期會否回港？「喺香港咩情況」，倘從香港回內地不需預約及核酸檢查，數月後會再次回去探親。

李小姐亦回港探親及過春節，今日（29日）回港準備上班，她稱如果通關取消所有限制，會再次考慮回鄉。