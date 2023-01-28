兔年｜新春假期結束　福田口岸現人龍　連續三日逾兩萬港人回港

香港與內地本月5日通關，期待北上的港人終可回內地過新春。隨着春假昨日（27日）結束，香港早已在周四（26日）復工，內地返港人數急增，落馬洲支線/福田口岸今日（28日）出現人龍。



根據入境處數字，落馬洲支線管制站自周三（25日）起連續三日錄得逾2萬香港居民返港，深圳灣口岸返港港人亦超過1萬，文錦渡則增至逾1,000人返港，持身份證返港不計入每日5萬南下名額。



▼1月28日 大批市民經福田口岸回港▼



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深圳福田口岸實施人流管制 核酸站現人龍

大批市民今日在內地經深圳福田口岸返港，關口大排長龍，現場人頭湧湧，口岸職員加設鐵馬，實施人流管制，亦已加派人手檢測旅客是否已符合通關條件，包括是否持過關配額、48小時有效核酸陰性證明及海關健康申報表等。

由於目前入境兩地，須持48小時有效核酸陰性證明，福田口岸附近核酸站亦出現人龍。

▼1月20日 大批旅客在落馬洲口岸等候過關北上▼



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落馬洲支線連續3日逾2萬香港居民回港

根據入境處數字，近日從文錦渡、深圳灣及落馬洲支線三個來往中港兩地的陸路管制站，香港居民返港數字均有增長，其中配額最多的落馬洲支線，在香港紅日假期結束前一天、即1月25日年初四當日，入境港人數字由原來約3,000至6,000人，飆升至近2.7萬人，並連續三日維持在2萬人以上。

至於深圳灣口岸，年初四起入境香港居民數字，由原來1,000至5,000人，到當日已超過1萬人次，並連續三日錄得1萬人以上。至於素來較少客運的文錦渡管制站，亦於當日增至逾1,000名港人過關回港，至昨日（27日）更超過2,000名港人返港。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼

