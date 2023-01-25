病假計算．取消隔離令｜外遊染疫未能回港、年假染病點計數懶人包

【勞工法例病假/病假扣薪/病假4/5/病假年假】今日大年初四（25日），農曆年長假來到尾聲，長假期間不少人外遊，適逢政府下周一（30日）起取消確診者隔離令，勞工處最新更新了疾病津貼及僱傭保障的常見問題解答，並解釋當1月30日起不再向確診人士發出隔離令的病假安排。



外遊期間患病或須遵守當地的防疫要求而未能在原定的假期完結後回港上班怎麼辦、放取有薪年假期間患病到底應計病假還是有薪年假？一文看清最新病假計算法例。



僱傭權益計算機計年假、法假及遣散費

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疾病津貼詳情一覽

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1.因感染新冠病毒而缺勤是否享有疾病津貼/有薪病假？

僱主須根據《僱傭條例》規定及有關僱傭合約條款處理僱員病假及疾病津貼事宜。因感染 2019冠狀病毒病而缺勤的僱員如符合以下條件便可享有疾病津貼：

． 按連續性合約受僱（僱員連續受僱於同一僱主4 星期或以上，每星期最少工作18小時）

．放取的病假不少於連續 4 天

．已累積足夠的有薪病假註

．僱員能出示有效的醫生證明書

2.僱主可否限制感染新冠僱員上班或要求無病徵人士放無薪假？

衞生當局不再發出隔離令後，僱員如患病以致身體狀況不適宜工作，僱主應建議僱員盡早求醫，放病假休息。如僱員沒有提出放取病假，一般可如常工作；僱主如未能安排相關僱員上班，應向僱員支付假如僱員在該期間上班可得的報酬。

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3.如外遊期間患病或須遵守當地的防疫要求而未能在原定的假期完結後回港上班，是否可享有疾病津貼？

除非能出示香港的註冊醫生、註冊中醫或註冊牙醫簽發的醫生證明書指明僱員的疾病及在相關時段不適宜工作並符合其他相關資格，否則未能享有疾病津貼，而因遵守外地的防疫規定而缺勤，亦不可享有疾病津貼。

4.放取有薪年假期間患病，該段患病期間應計算為病假還是有薪年假？

根據《僱傭條例》當僱員有薪年假期間開始早於病假期間，該患病期間應計算為有薪年假。如病假期間開始早於有薪年假期間，或病假與有薪年假期間同時開始，該患病期間應計算為病假。

5.僱主可否解僱感染新冠僱員？

除因僱員犯嚴重過失而被即時解僱外，僱主不可以在僱員放取法定有薪病假期間解僱該僱員，如僱主不能證明解僱是基於條例規定的正當理由，勞審處經考慮個案的情況後，如裁定屬不合理及不合法解僱，可命令僱主讓僱員復職或再次聘用僱員或支付終止僱傭金。