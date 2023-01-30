逃出理大｜大專生支持社運到場　望香港變得更好　認暴動等罪候判

2019年11月警方圍堵理工大學期間，一名大專男學生連同100名示威者，試圖從理大內突圍逃走，期間有人向警員射箭和掟汽油彈。男學生逃走期間被警員截停，曾猛烈掙扎，最終被捕，當時他藏有鐳射筆等。男學生在警誡下稱，因支持社會運動而到現場，希望香港未來變得更好。已還柙近兩年的男學生，今（30日）在區域法院承認暴動和公眾地方管有攻擊性武器等三罪。法官聽取求情後，把判刑押後至2月7日，男生要求保釋候判被拒，官下令繼續還柙。



被捕後至今已被還柙23個月

被告余文博，21歲。他承認一項暴動罪、公眾地方管有攻擊性武器及抗拒警務人員罪。

辯方求情指，被告於2021年3月再被捕後至今，已還押約23個月，相當於判處4年4個月的刑期，對被告而言是很大的教訓。辯方強調，被告重犯的機會是零。

示威者被困理大期間，曾用不同方式欲逃離理大。(詳看下圖)

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警方在理大一帶拘捕1200人

案情指，示威者於2019年11月11日至28日期間佔據理大，並和警員衝突。警方組成防線，封鎖理大。在此段時間，逾1200人在理大一帶被警員拘捕，並有逾700人登記身份後離開。

被告與約百名示威者圖在正門逃走

於同月18日下午約1時許，被告連同約100名示威者，試圖從非警方指定出口的理大正門逃走。期間，他們打開兩傘，組成防線，亦向警員射箭，和投擲汽油彈等。

被告有手肘手套及鐳射筆

警方則調派警員處理，共拘捕其中18人，包括被告。他在康泰徑理大外被警員截停時，猛烈掙扎，期間試圖棄置頭盔、眼罩及防毒面罩，又企圖爬越路邊磚牆逃走。他被捕後，警員發現他藏有手肘、手套和鐳射筆等。其他未有被截停的示威者，則逃回理大。

稱入理大幫助運送食物

被告在警誡下指，他因支持社會運動而到達現場，希望香港未來變得更好。他又稱於11月17日凌晨4時許進入理大，期間曾幫助運送食物予他人，並於18日和他人一同離開理大。

案件編號：DCCC 205/2021