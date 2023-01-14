逃出理大　鄭錦滿水渠爬出暴動罪成　另4人現場協助亦妨礙司法

熱血公民前成員鄭錦滿等5人，於2019年理大遭警方圍堵期間，被指爬水渠逃離理大或提供協助，被控妨礙司法公正等罪。鄭錦滿更在審訊中途被加控暴動罪，5人早前不認罪受審。辯方結案時指地下渠道有毒氣和污水，鄭等人無法在只有防毒面罩和頭燈下步行離開理大。案件今（14日）在區域法院裁決，暫委法官鄭念慈裁定鄭暴動罪成，但意圖妨礙司法公正罪不成立，另4人涉欲協助被困的理大示威者離開，被裁定意圖妨礙司法公正罪成。法官把案押後至2月11日聽取求情及判刑，眾被告須還柙。



鄭從水渠爬出身上有臭味

鄭官在裁決指，鄭錦滿被捕時由水渠爬出，身上有臭味，相信他是從理大逃出。由於警方早已呼籲留守理大的人離開，但鄭仍選擇留守，認為他當時已走投無路，冒危險爬水渠逃走，故裁定他暴動罪成。但未有證據顯示他曾協助他人逃走，故裁定其妨礙司法公正罪不成立。

另4人在現場欲協助從離大逃出的人

至於另外4名被告，鄭官指他們均是在渠口附近，或是在附近準備了車輛，認為他們在場的目的，是想協助從理大逃出來的人離開，故裁定他們妨礙司法公正罪成。

鄭錦滿(左)在審訊中途才被加控暴動罪。(資料圖片)

5名被告依次為：何志豪（28歲，裝修工人）、鄭錦滿（32歲，前立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）、林泳汶（31歲，廣告導演），被控於2019年11月20日，在香港連同其他人意圖妨礙司法公正，即妨礙香港警務處將會作出逮捕的作為。

控方審訊途中加控暴動罪

控方在舉證完畢後才加控鄭錦滿一項暴動罪。辯方提出強烈反對，認為做法「非常不公」。但鄭官最後仍批准申請，但不准控方重開案情或傳召證人，鄭即否認暴動。

2019年11月20日，警方發現疑有人從下水道逃出理大。(詳看下圖)

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警收消息指有示威者疑經渠口逃出理大

控方案情指，警方收到消息指有示威者疑經渠口逃離理大，警員凌晨巡邏時，發現被告何志豪向信民樓奔跑，將他截停，並在何身上搜出一輛停泊在忠孝街車輛的鎖匙。何承認想協助逃出理大的人離開。

見男子持電筒照射渠口

同日早上，警方在紅磡半島豪庭外，發現被告陳啟賢與男子A 手持電筒照射渠口，陳其後將竹枝搬到渠口位置，將繩綁在石柱上 ，並與A一起拉繩，鄭錦滿與另一人先後從渠口爬出；至於被告馮思睿和林泳汶當時則在私家車上，曾多次下車觀察渠口情况。根據行車紀錄儀錄音，林曾說：「個窿愈嚟愈多人去」及「窿位見到有人落去游繩救緊人」，警員之後將4人拘捕。

鄭從水渠爬出時衣服濕並有臭味

控方證據亦顯示，鄭錦滿從渠口爬出時，身穿黑色長袖衫及黑長褲，並穿黑色白邊鞋，頭上有一個連著濾罐的防毒面具及一個頭燈，他在現場被捕時，身上沒有錢包或現金，鞋及褲均濕，身上有臭味，他並有表示過身體不適。

辯方指地下渠道有毒氣難步行至渠口

辯方卻指，作證的女警長只看到鄭從渠口走出，無法確認鄭是從「理大暴動完出嚟。」女警長同意。辯方亦引述渠務工程專家的證供指，地下渠道有毒氣和污水，質疑鄭當時只佩戴了防毒面罩和頭燈，無法中理大經地下渠道步行約500米至被捕地點。

推斷鄭走投無路惟有不顧危險逃走

法官在裁決指，2019年11月理大發生暴動是眾所周知的事，在同月17至20日被困理大的人，若未有依警方呼籲離開，均屬自願留守理大，並至同月18日仍繼續參與暴動。他為案中的唯一推斷，是鄭錦滿原被困理大並有參與暴動的人，因為走投無路，只好不顧危險，經渠道爬至渠口，目的是逃避警方拘捕，但爬出後不久便被捕。法官又認為，鄭當時可能只是單純想逃離理大，不能肯定他正協助其他參與暴動人士離開理大，故妨礙司法公正罪不成立。

本案另有3名被告：葉嘉祺（27歲，貨運車司機）、黃逸滔（25歲，無業）及梁祖光（24歲，售貨員），他們早前已認罪候判。

案件編號：DCCC 363、314/2021