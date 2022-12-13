逃出理大｜趁正門起火跑至科學館　4暴動罪成被告囚50至53月

理大工學在2019年11月就示威者佔據，警方最後設下14條防線封鎖大學所有出入口，被困在校園內的示威者設法逃走，其中6名趁有人在正門縱火並冒煙時，逃至理大隔鄰的科學館，並在內更衣及御下裝備，惟最終全被捕，並全被裁定暴動罪成。被告早上作求情時，控方呈交文件，指理大被佔領期間損毀嚴重，並要求法庭參考。案件今（13日）在區域法院判刑，除了兩名未滿21歲被告判教導所外，餘下4人囚4年2月至4年5月不等。



理大學生判囚4年5個月

6名被告：陳俊邦（23歲，醫院運輸服務員）、陳頌欣（19歲，女學生）、郭添明（22歲，餐廳經理）、羅健洋（18歲，學生）、李日朗（23歲，理大學生）以及袁太林（23歲，地盤工人），全被裁定暴動罪成，指他們於2019年11月17至18日，在理工大學一帶與其他人參與暴動。其中陳頌欣及羅健洋被判入教導所，李日朗被判囚4年5個月，餘下3名被告則判囚4年2個月。

2019年11月理大衝突期間，理大受到嚴重破壞，據悉維修達3億。(詳看下圖)

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理大事件背後涉周詳計劃

法官判刑時指，控罪需涉及2019年11月17和18日，但判刑時需考慮本案的前因後果，指於該月11日在理大和附近已有暴力事件發生，法官相信背後有人周詳計劃。此外，本案涉案的時間長，使用暴力的程度高。示威者不但佔領校園，亦影響隧道交通，嚴重影響市民生活。校園亦受嚴重破壞，影響運作。

多間院校被佔領

法官續指，事件源於2019年的修訂逃犯條例，但該修訂其後已遭撤回，但仍有暴力事件發生。同年11月時，更有多間院校被佔領。以涉案時間、規模和對公眾擾滋等而言，佔理大事件是2019年社會事件中，最嚴重的暴力事件之一。

第五被告持玻璃樽被加刑

雖然未有證據顯示各被告的行為，但法官指他們留在現場，是壯大聲勢，令示威者可繼續佔領。而第五被告李日朗在案中手持玻璃樽，法官認為他準備作暴力行為，因此作出加刑。同時，法官亦考慮各被告的良好背景和等候審訊期間的壓力，亦作出減刑。

法官最終判首被告陳俊邦、第三被告郭添明和第六被告袁太林判囚50個月；第五被告則被判囚53個月。至於第二被告陳頌欣和第四被告羅健洋，法官考慮兩人的年紀，判他們入教導所。

示威者被困理大期間，曾用不同方式欲逃離理大。(詳看下圖)

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警方設14防線包圍理大

控方案情指，警方於同年11月17日起，在理大外圍設下14條防線以包圍校園，眾被告當時在校內留守。同月18日早上8時許，有人在理大正門縱火並冒出大量濃煙，多人趁機逃出理大，本案第二至第六被告等17人則進入了科學館。從閉路電視片段所見，6名被告曾更換淺色衣物及脫下裝備。

警方在科學館內檢出4支汽油彈

科學館的保安隊長要眾被告將衣物放進黑色垃圾袋，並將垃圾袋取走放在員工休息室的垃圾車內。警方隨後進入科學館並拘捕全部人士，並在員工休息室找到該黑色膠袋並檢取衣物和裝備，又發現4支疑似汽油彈。

官指被告留在理大為壯大人群聲勢

黃官在裁決指，當時媒體廣泛報道理大情況，眾被告必然知道理大內有示威者聚集和發生暴力衝突。警方後來包圍了理大，科學館內亦只有警員及工作人員，眾被告在有人帶路下走進科學館，法官認為他們是有組織地嘗試離開理大，他們進館後並有更衣及脫下裝備，目的是想隱藏身分，又認為他們一直留在理大，是為了壯大人群的聲勢。

案件編號：DCCC 191,192,195,197,199,202/2021

2019年11月理大衝突期間，理大一帶曾發生激烈衝突。(詳看下圖)