逃出理大｜3男生科學館被捕認暴動　兩人讀港大中大1懂多國語言

警方於2019年11月連日圍堵理工大學，大批示威者在校園內與警方對峙，其中三名男青年逃入科學館後被捕。他們今（4日）在區域法院承認暴動罪，案件押後至1月18日判刑，以待為其中一名20歲被告索取教導所報告，期間所有被告均須還柙。



被告分別為：梁子揚（26歲，港大學生）、許寧軒（22歲，中大學生）、張達榮（20歲，學生），同承認於2019年11月18日，在九龍暢運道和科學館道理工大學一帶，與其他不知名人士參與暴動。至於梁子揚另被控管有一把士巴拿，郭志帆另被控無牌管有一部無線電對講機，則均獲法庭存檔。

示威者被困理大期間，曾用不同方式欲逃離理大。(詳看下圖)

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3名被告逃至科學館停車場被捕

案情指，警方於2019年11月17設立的防線把理大出入口及附近的道路範圍全面封鎖， 並圍堵理大內的人士，其他人不能進入理大範圍。翌日早上，警方調派人員封鎖加連威老道與科學館道交界的理大一帶，3名被告等共17人由理工大學暢運道正門離開理工大學，並經暢運道離開理工大學校園範圍，再由暢運道進人科學館道。示威者之後與現場警方防線對峙，有人向警方投擲大量汽油彈及硬物。期間，3名被告等人衝向香港科學館的停車場，經後門進人香港科學館，不久後遭到場掃盪的警員拘捕。

梁成績優異懂多國語言

辯方求情指，梁子揚過去成績優異，在城市大學專上學院修讀英文及法文，其後升讀港大主修法文、副修西班牙文，畢業後在一間比利時金融機構工作。辯方另指梁在其英文自撰的求情信中，全面表達悔意，形容其參與暴動屬「terribly unwise （極度不智）」，若有第二次機會必會選擇另一條路。

明白參與暴動屬錯誤

法官聽罷質疑梁不認為自己犯錯，其意思只是若他不去前線便不會被捕。辯方則指梁認罪已是表達悔意的一種方式，且他認為其行為愚蠢，可見其明白參與暴動屬錯誤，日後亦不會重犯。

望法庭不要判摧毀性判刑

辯方續求情指，暴動現已平息，社會漸漸穩定，各被告重犯機會低。許寧軒的代表大律師另指，明白法庭判刑須具阻嚇性，但基於眾被告將來亦可重投社會，望法庭不要判處摧毀性判刑。

案件編號：DCCC 190、193、194、196、198、200、201/2021