撤隔離令｜普通科門診2000名額為確診者應診　打工仔憂難取醫生紙

政府今日起撤銷新冠病毒確診者隔離令，醫管局指定診所及遙距診症亦停止運作。醫管局總行政經理（基層及社區醫療服務）夏敬恒今日（30日）指出，昨日（29日）顯示部份地區的普通科門診提供的偶發性疾病診症預約名額已滿，是由於系統剛投入運作，只有2000名額預留予新冠病人，醫管局在有需要時，會加開1000個預約籌。



按照《僱傭條例》，傭員要提供連續4日的醫生紙，才會獲病假津貼支薪。勞聯副主席譚金蓮指，有僱員擔心未能取得醫生紙，亦可能要連續四日求診，對基層僱員構成經濟壓力，冀僱主可以彈性處理。



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夏敬恒在港台《千禧年代》表示，普通科門診提供的偶發性疾病診症名額增至每日1萬個，昨日顯示部份地區的預約名額已滿是由於系統剛投入運作，所以只有2000千額預留予新冠病人，但相信足以應付現時每日的確診人數，另外亦有1000個預約籌，在有需要時會再加開。

500多名私家醫生可處方新冠口服藥

夏敬恒又表示，現時有500多名私家醫生可處方新冠口服藥，希望醫管局的服務可以留予高風險人士，呼籲病人如病徵輕微可向私家醫生求醫，而七條關愛預約專線亦會繼續針對高風險人士提供服務，為他們提供建議。

家庭醫生：非高危可到一般診所

家庭醫生林永和表示，可以預期會有更多市民向私家醫生求診，他認為如求診者太多，私家醫生亦可安排視象診症。他預料每日不會有太多確診者會到私家診所求診，不會構成太大壓力，如果確診者非高危亦不一定要到有提供口服藥治療的診所求醫，可以到其他診所求診。

林永和又指，公營醫療系統有2000個名額，私家醫生會齊心合力配合需求，但理解有醫生因個人原因不想參與新冠治療。至於是否需要事先預約，林永和指要視乎不同診所安排，他的診所亦會有不少確診者是直接到場求診，如先致電預約，則可安排在較少人的時段應診，以作出分流。就病假紙方面，他稱一般而言會視乎病徵考慮放假的日期。

譚金蓮。（盧翊銘攝）

勞聯：僱員若連續求診構經濟壓力

勞聯副主席譚金蓮則指，目前僱員都較為關注如何可以取得四日病假紙，亦有僱員擔心社區診所不接受直接到場求診。另外亦有僱員擔心僱主因沒有四日病假紙，會要求僱員求診四日以取得醫生紙，冀僱主可以彈性處理。

另外，她亦提到不少行業要領取勤工獎是不可請假，月收入可能減少1000至2000元，對基層僱員影響甚大，如果僱員要每日都求診以取得醫生紙，對僱員的經濟亦構成壓力。希望有過渡階段，例如承認快測，讓僱員可以有病假，但據了解只有少數公司有與僱員作出溝通。