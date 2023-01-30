口罩令｜楊何蓓茵透露除罩玄機：家長未來或讓子女在允許地點除下

政府今（30日）起撤銷確診者隔離令，將新冠當作一般呼吸道疾病處理，意味本港抗疫正逐步走向尾聲。公務員事務局局長楊何蓓茵今（一月三十日）表示，隨着本港進入防疫新階段，社會正全力邁向復常，提醒市民應適時接種適當劑次的疫苗。

她又指，三歲以下的幼童接種率只有約25%，形容他們是「口罩的一代」，但未來總有一天「口罩令」的適用地點有改變，家長可能會讓子女「在允許的地點摘下口罩」，呼籲家長應及早安排他們接種疫苗，言談間似透露撤口罩令的做法。



公務員事務局局長楊何蓓茵今日（30日）到位於元朗文化康樂大樓外空地的「元朗社區疫苗接種站」視察接種情況。楊何蓓茵（右）與一名計劃外遊並正在接種第三劑疫苗的市民交談。(公務員事務局圖片)

楊何蓓茵指，本港第二及第三劑的新冠疫苗接種率分別為93%和83%，防疫進入新階段後，如同應對其他疾病如流感和肺炎球菌一樣，市民仍需透過接種疫苗，以維持疫苗的保護力去抵禦新冠病毒。

她說，新冠病毒會繼續存在於社區，但80歲或以上的長者和三歲以下的幼童的接種率分別只有約72%和25%。即使病毒的威脅相對上減低，疫苗仍提供保護作用，尤其是抵抗力較弱的長者和兒童。

楊何蓓茵提到，三歲以下的幼童更可說是「口罩的一代」，自出生以來外出也要戴口罩，未來總有一天「口罩令」的適用地點有改變，家長可能會讓他們在允許的地點摘下口罩，「為了讓他們在這情況下仍有足夠的保護，家長應及早安排他們接種疫苗，並有充足時間完成接種讓身體產生足夠抗體。」

按她的說法，政府在撤口罩令的方向上，未來或參考外國做法，允許市民在部份地點除下口罩。據日本政府的做法，當地允許民眾在戶外毋須戴口罩。

楊何蓓茵亦指未來政府會因應疫情的最新發展和接種需求，適時調整接種點計劃及設施。