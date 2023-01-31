疫情調查爭論｜四名政府專家支持檢討　李家超：上任後已不斷總結

隔離令取消，香港邁向復常，本港六名政府專家顧問中有四名，包括港大微生物學系講座教授袁國勇、港大內科學系臨床教授孔繁毅、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均表明有成立委員會檢討的必要。



不過，行政長官李家超（31日）表明不同意對新冠疫情作獨立調查，並指因世界各地有不同情況，沒有公認的最佳或標準方案，又指政府上任七個月以來一直不斷總結經驗，持續檢視。



李家超與袁國勇就疫情調查及檢討言論對比



一）檢討與不檢討原因



袁國勇1月26日：



政府應就今次疫情進行如當年沙士疫情後的檢討，因為傳染病已成為全球一個好重要議題。 政府專家顧問袁國勇1月26日

許樹昌1月26日

主要是檢討及找出不足之處，以便日後應付大形疫症可以改善應對方法。 政府專家顧問許樹昌1月26日

劉宇隆1月27日

檢討係一定要，賽事都要場賽後檢討，否則下一場波點樣打得好？ 政府專家顧問劉宇隆1月27日

孔繁毅1月31日

呢啲檢視工作其實唔單止可以提升返未來如果再有疫情，點樣可以做得好啲，而係整體個醫療系統亦都可以，尤其是長者照顧方面。 政府專家顧問孔繁毅1月31日

李家超1月31日

過去三年全球面對全新的病毒，各國都嘗試快速即時應對，但沒有百分百正確的應對方法。 行政長官李家超1月31日

二）檢討對象？



袁國勇1月26日：

疫情初期追蹤及隔離不夠好，第五波點解老人院搞成咁亦要找出原因，因下次多數都係呢度發生，所有呢啲嘢要重新檢討一次。 政府專家顧問袁國勇1月26日

孔繁毅1月31日

其實唔會針對任何一個人或者機構，主要真係檢討成件事，三年抗疫工作，我哋有咩不足嘅地方，係點樣做得更加好，令到之後再有同樣嘅疫情爆發，個反應更加迅速，更加有所提升，呢個係重要。 政府專家顧問孔繁毅1月31日

劉宇隆1月27日

我哋嘅老人政策真係出咗好大問題，特別是舍、殘障人士等。咁依加要做啲咩最基本就係取信於民，民心係點樣緊係要檢討啦。 政府專家顧問劉宇隆1月27日

李家超1月31日

同意政府需要總結經驗，面對未來不同的新風險，政府新任七個月以來一直不斷做，持續檢視，包括設立新指揮架構。 行政長官李家超1月31日

▼1月31日 行政長官李家超行會前會見傳媒▼



三）檢討有益處？



袁國勇1月26日：

不要輕視疫情檢視工作，大流行時我哋都話要做好啲，過咗幾年後無人理，次次都係咁。 政府專家顧問袁國勇1月26日

孔繁毅1月31日

個人嚟講都係贊成有一個獨立調查委員會，委員會目的都係檢視過往三年抗疫工作有咩不足嘅地方，點樣可以做得更加好，以致日後再有疫情爆發，整體措施各方面亦都可以提升返。 政府專家顧問孔繁毅1月31日

李家超1月31日

我唔同意成立獨立調查委員會，去到疫情新階段有兩個目標，就係全面推廣經濟發展及作好復常部署，向前望.....實際疫情處理必係按住所面對嘅情況去做，今日寫到100個方案出嚟，聽日有新疫情變化或新嘅病，第101個方案、第102個案就會出現。 行政長官李家超1月31日

▼1月21日 落馬洲口岸過境人流眾多▼

