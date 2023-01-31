疫情調查｜金冬雁：沒委員會也必要檢討　孔繁毅：非針對人或機構

疫情持續三年後邁向，行政長官李家超今早（31日）表明不同意對疫情作獨立調查。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今接受訪問時兩度表明，專家倡設的獨立調查委員會「唔會針對任何一個人或者機構，主要真係檢討成件事。」孔又指相關檢視除可以幫助香港提升應對疫情能力，也有助提升整體醫療系統。



港大生物醫學學院教授金冬雁亦表示，獨立調查是香港一直行之有效的做法，相關調查及檢討對將來有好處，他估計，港府表明不同意獨立調查或因有些複雜情況，牽涉到方方面面，獨立調查也未必能查清，不過他強調回顧及檢討疫情期間種種情況及措施屬必須：「即使佢（政府）今次唔做（獨立調查委員會），都要用另一個方式去做。」



▼1月31日 行政長官李家超行會前會見傳媒▼



李家超今早在行政會議前見記者，表明不同意對新冠疫情作獨立調查，並指因世界各地有不同情況，沒有公認的最佳或標準方案，又指政府上任七個月以來一直不斷總結經驗，持續檢視。

孔繁毅指找出改善方法可提升日後應對能力

政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅期後接受《香港01》訪問時坦言：「個人嚟講都係贊成有一個獨立調查委員會。」他解釋，委員會目的在於檢視過往三年的抗疫工作有何不足之處，並且找出改善及做得更加好的方法，以至日後再有疫情爆發，整體措施各方面已有所提升。

政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅。（資料圖片／夏家朗攝）

孔繁毅續指，由檢測、確診者或緊密接觸者追蹤、確診病人入院治療、以至疫苗接種各方面都可以有所提升。例如在第五波疫情安老院舍疫苗接種如做得更快更好，減低當時的死亡率，又如去年初很多長者在醫院外冒寒風等候入院，安排上可否改為先安排入院，如病人確診再轉往其他隔離設備等：「其實呢啲係可以提升得到，我覺得呢啲係獨立調查委員會可以畀到我地一啲啟示，點樣去準備下一波疫情，呢個係重要。」

孔繁毅：檢視檢討也助提升香港整體醫療系統

他認為，相關的檢視實質也不僅著眼於提升本港應對未來疫情能力，也能針對整體醫療系統的提升，尤其是長者照顧方面：「所以我相信有一個獨立調查委員會，會畀到我哋一個更加客觀，更加針對我哋醫療系統問題嘅一個報告，效果可能會更加好。」孔繁毅一再重申，專家倡設獨立調查委員會不會針對任何一個人或機構，主要檢討整件事。

▼2022年12月27日 廣華醫院急症室情況▼



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就特首李家超提到要設立緊急動員機制，以盡快動員應對包括大型疫情的突發情況。孔繁毅說，獨立調查委員會想藉著檢討提出改善，以應對往後可能出現的疫情爆發，與李家超提出緊急動員機制其實是相類似：「可能CE（行政長官）嘅諗法就係直接去做後續工作，係點樣做得好啲，但係我相信中間你都要有一啲檢討工作，你先至可以針對檢討完之後搵到嘅答案，針對返問題，去準備下一次疫情，或者緊急應變機制。」

港大生物醫學學院教授金冬雁。（網上圖片）

金冬雁稱暫看不到很強理據不作獨立調查

港大生物醫學學院教授金冬雁亦表示，2003年沙士後有進行獨立調查，今次應付新冠也汲取了當時一些經驗及教訓，直言獨立調查是香港過往一直行之有效的做法，相關調查及檢討也對將來有好處：「既然以前都可以做，點解𠵱家唔可以做?」他坦言，暫時看不到有很強的理據說明不應該或不可以做獨立調查。

金冬雁：獨立調查在香港一直行之有效

金冬雁又指，新冠疫情持續3年，逾萬人離世，比起2003年沙士更慘烈，按照香港過往的做法，成立獨立調查委員會，檢討過去做得好、與做得不好的地方是很合理的做法。他估計，當局表明不同意獨立調查，或因有些複雜的情況，牽涉到方方面面，獨立調查也未必能查清，不過他強調回顧及檢討新冠疫情期間種種情況及措施屬必須，「即使佢（政府）今次唔做（獨立調查委員會），都要用另一個方式去做。」

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇宗上周四（26日）曾在電台節目提出，政府應就今次疫情，進行如當年沙士疫情後的檢討，審視過去三年各項抗疫政策，包括疫情初期為何每日檢測數量偏低、追蹤及隔離做得不足、第五波疫情下安老院舍為何成為重災區等。他也呼籲公眾不要輕視疫情檢視工作，又指「如果唔好彩，係我有生之年，可能有機會見到第三次全球疫症大流行，所以香港政府要做好準備。」

▼1月30日 柏立基普通科門診診所治療新冠病人▼

