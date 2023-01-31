隔離令取消｜醫管局適時加普通科確診名額　無預約者或酌情安排

普通科門診現時合共提供超過1萬個偶發性疾病診症名額，當中包括約2000個名額予新冠確診病人。醫管局總行政經理（基層及社區醫療服務）夏敬恒今日（31日）在電台節目表示，昨日普通科門診運作十分暢順，留意到九龍區診所需求較大，已即時調動人手及加大診症名額，以處理需求。他指，無預約確診患者會視乎身體及健康情況，可酌情安排診症。



▼1月30日 柏立基普通科門診診所治療新冠病人▼



昨日1400確診者到普通科求診

夏敬恒今日在港台節目《千禧年代》表示，昨日有1,400名確診者到普通科門診求醫，全日有監察診所運作，發現九龍區中的深水埗及油尖旺診所需求較大，已即時調動人手及在不同診所將診症名額加至數百個，以處理需求。

他指，每日2個時段，分別是8時半及下午1時可供市民預約確診求診名額，若顯示短暫滿額，待加大名額可重新作預約，今日已預留超過2000個名額予市民。他強調，醫管局一直留意爆滿的區域，並作出靈活調動， 將人手需求不大的地方調至需求較大的地方。此外，昨日關愛預約共有600多名市民預約服務。

情況許可下分隔確診病人

他又指，無預約確診患者為數不多，職員會視乎患者的身體及健康情況，可酌情安排診症。至於確診者及非確診市民求診時是否需要分隔，他指，醫管局有相關指引，在情況許可下會將不同病人分開。

被問及有指私家醫生不接收確診病人，他表示，個別私家醫生做法不同，故不作評論，但鼓勵私家醫生為確診病人診症。