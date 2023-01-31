檢討疫情｜林鄭月娥8日內由值得支持變任內不進行　至李家超否決

三年新冠疫情褪去，本港逐漸邁向復常，特首李家超今早（31日）在行會前見記者時，表明不同意設獨立調查委員會檢討疫情，否定多名專家顧問的要求。



回顧過去一年，政府對設調查委員會檢討疫情態度，可謂一褪再褪。在第五波疫情高峰時，前特首林鄭月娥在去年3月20日表示，對成立疫情檢討委員會持開放態度，不過僅一周後即轉口風，她在3月27日改稱要集中處理，「我真的不認為現在應分心處理一個這麼大規模的調查，相信下屆政府會認真處理的」，她當時未否定，只是將波交予這屆政府。



前特首林鄭月娥曾在第五波疫情高峰時表示，對成立疫情檢討委員會持開放態度。（梁鵬威攝/資料圖片）

林鄭月娥於去年3月20日被問到有意見認為疫情緩和後，政府須成立委員會檢討政府應對危急管理機制是否出現問題。她當時認同有很多地方須事後檢討，就如2003年「沙士」後都作了檢視，因此她持開放態度。

香港面對的這一波疫情如此嚴峻，當然有很多地方須事後檢討，檢討範圍相信非常廣泛，例如我早前也在此提及，長者成為第五波疫情中死亡個案較多的群組值得我們詳細檢視，安老院的防護設備和措施亦值得檢視。 當然，有關推動整個公共衞生的工作，正如在「沙士」後亦做了很全面、各式各樣的檢視，從而執行了一些當時認為需要的措施，包括成立三層應變機制──這就是我們這次啓動的三層應變機制，亦包括在瑪嘉烈醫院成立傳染病醫療中心。 所以對於全面檢視這次應對疫情的政府、民間或機構行為，我個人持開放態度。 前特首林鄭月娥2022.3.20

至3月27日，林鄭月娥再被追問有傳政府打算選內部人士領導相關檢討小組，是否應加入一些獨立於政府的專家或法官。

林鄭月娥表示，當時通過成立一個由勞福局常任秘書長牽頭的跨部門工作小組，處理這些集中在院舍或集中與長者感染相關的項目，從而找出須改善的地方，不是替代早前說持有開放態度的檢討委員會，「我仍是這立場」，「值得全面檢討」。

不過她口風一轉，指當時仍在疫情期間，無信心短期內消除，不認同應分心處理一個這麼大規模的調查，「相信下屆政府會認真處理的」，此說法林鄭月娥政府不會調查或檢討疫情。

我早前都提綱挈領說，檢討範圍可以很廣泛，包括我們的醫療、福利、衞生，這幾個系統的互動和連接是否做得好；亦包括我們醫院管理局40多家醫院劃分聯網提供治療的模式，在一個公共衞生危機是否最佳。今次就證明設立定點醫院才是一個最佳安排，而非把病人分散。所以有大量值得檢討的議題。 我曾親自處理不下數宗成立獨立調查委員會的工作，因此若你要我寫這獨立調查委員會的範圍，會是一個非常廣泛，亦希望是一個非常深入的調查。但現時我們仍在疫情期間，而且亦未能完全有信心在短期內走出這疫情，因此作為現任行政長官，我真的不認為現在應分心處理一個這麼大規模的調查，相信下屆政府會認真處理的。若下屆政府需本人作為這次抗疫的主體負責人提供意見，我很樂意提供意見。 前特首林鄭月娥2022.3.27

▼1月31日 行政長官李家超行會前會見傳媒▼



而今日李家超表示，不同意就過去的防疫措施獨立調查，並指因世界各地有不同情況，沒有公認的最佳或標準方案，又指政府上任七個月以來一直不斷總結經驗，持續檢視。