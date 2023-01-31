滑翔傘好手鍾旭華死因　鍾傷勢與撞硬物吻合　法醫指或短時間內亡

滑翔傘飛行員鍾旭華4年前，在大嶼山伯公坳飛行時失蹤，5日後尋獲不治。死因研訊今(31日）續，屍檢報告指死者死於身體多處受傷，死者的左腳、肋骨、腰椎均有骨折，脊髓、肺部、右腎有損傷，傷勢與撞到硬物、衝撞的說法吻合。法醫認為死者當時傷勢嚴重，類似高處墜下，死亡可以在短時間內發生。



死者鍾旭華（41歲）於2018年7月22日到大嶼山伯公坳玩滑翔傘後失蹤，5天後（27日）在大東山以南被發現，證實不治。

鍾旭華由失蹤至被發尋獲經過。(詳看下圖)

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傷口有蛆蟲及細小昆蟲

法醫林偉國供稱，判斷死者於2018年7月27日發現前數天已死亡。林於同月27日進行屍檢，發現其屍體有腐化跡象，腹部有腫脹，皮膚有脫落跡象，傷口另有蛆蟲及一些細小昆蟲。死者身上亦有多處裂傷，包括右眼眉有2厘米裂傷、左臉部份軟組織缺失等。另死者的所有內化均有腐化跡象，左胸胸腔、右胸有小量染血液體，肺部有局部挫傷、右肺門有撕裂等，報告總結指死者的死因為身體多處受傷。

傷勢與撞到硬物吻合

林續指，死者的左腳、肋骨、腰椎均有骨折，脊髓、肺部、右腎有損傷，傷勢與撞到硬物、衝撞的說法吻合。何官隨即提問死者的傷勢是否與其撞向山坡的情況吻合，林同意並解釋指，死者傷勢嚴重，類似高處墜下，稱：「死亡可以喺一個好短嘅時間」。

推斷鍾最少在3天前已死

鍾妻陳利珊提問報告中所指的死者已死亡數天，能否說出的具體時間。林推斷應為多於3天，少於一星期，與死者失蹤的日子吻合，又指若死者死亡少於3天，腐化程度應比較低。

研訊明續。

案件編號：CCDI-897/2018(DK)