滑翔傘好手鍾旭華死因　飛行服務隊趁雲層升高搜索　發現鍾屬幸運

滑翔傘飛行員鍾旭華4年前，在大嶼山伯公坳飛行時失蹤，5日後尋獲不治。死因研訊今（30日）續，消防處人員承認在發現鍾的前一天，已收到疑為鍾位置的坐標，惟當日天氣不穩並掛上1號風球，故至翌日才派直升機搜索。發現鍾的飛行服務隊直升機機師則稱，當日原在執行另一項任務，回程時見到雲層升高，因此順道到該處上空搜索，並發現鍾，他又指鍾所處位置，連日來都有低雲，令搜索隊無法仔細搜索。問及尋獲死者是否出於幸運？他同意：「Yes, it was very lucky.（是的，真的非常幸運。）」



死者鍾旭華（41歲）於2018年7月22日到大嶼山伯公坳玩滑翔傘後失蹤，5天後（27日）在大東山以南被發現，證實不治。

鍾旭華由失蹤至被發尋獲經過。(詳看下圖)

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收到坐標翌日才派直升機搜索

消防助理區長李偉明供稱，他當時隸屬特種救援隊支援隊伍，負責協助搜救行動總指揮，提供技術支援。他指，處方在行動的搜救方面作主導，警方負責蒐集資料。7月26日，鍾的朋友傳來兩個鍾有機會出現的GPS坐標，但因當時天氣不穩，一度曾掛1號風球，雲層高度只得400米，加上位置陡峭，出動直升機或有風險，故處方決定翌日才派遣直升機搜索。

承認調派人手可及早準備

死因裁判官何俊堯質疑，李稱於26日晚上已經收到坐標資料，大可立刻開始安排人手，卻要待至翌日早上近11時才調動民安隊及飛行服務隊到坐標一帶搜索。李解釋，27日當天循例早上9時開簡報會，花費1至2小時才能調派人手及直升機的時間合理，又指「每一分每一秒都係焦急」，但承認可以及早準備安排。

李稱沒有印象曾抄下坐標

鍾妻陳利珊指出，她26日曾與李會面，並口頭講述坐標位置，又著他抄下坐標，當時太陽尚未下山。李稱沒有相關紀錄，故無印象當時曾和陳溝通，惟承認雙方每次會面都無紀錄。陳再質疑，坐標數字很長，故肯定當時李曾有作筆錄。李只表示，沒有抄低坐標。

鍾所在位置連日來出現低雲

飛行服務隊高級行動機師Thorpe Dominic Anthony則指，5天的搜救行動中，鍾最後被發現的位置都出現低雲層，搜救隊一直無法仔細搜索。7月27日，他完成另一項救援任務後，回程時見大嶼山南部雲層升高，因此順道將直升機駛到該處搜索，便發現鍾的滑翔傘。

民安隊隊長蔣國光稱，被被發現躺在垂直的山澗頂，耳嘴已爛，雙腳骨折，已無呼吸及脈搏。(凌子淇攝)

認為受訓滑翔員不會降落芝麻灣

被問到是否出於幸運，才可見到滑翔傘？Anthony回應稱：「Yes, it was very lucky.（是的，真的非常幸運。）」他補充，到該處搜索是因天氣較好，而非因為當局取得新資料；雖然飛行服務隊曾根據警方線索飛往芝麻灣搜索，但他個人認為，一個受訓滑翔傘飛行員不會降落在該處。在陳追問下，Anthony同意當時是憑直覺找到鍾。陳向他表示謝意，指：「We should have more people like you.（我們需要更多像你一樣的人）」

鍾被發現時耳嘴爛掉雙腳骨折

民安隊山嶺隊隊長蔣國光供稱，他在27日中午獲告知已發現鍾，直升機於12時58分到場，見鍾躺臥在一個近乎垂直的山澗頂，頭向右傾，左臉朝天，左邊耳朵至嘴巴爛掉、有蟲，右腳呈90度曲折，左腳腳踝骨折，沒有呼吸脈搏。至於鍾的頭盔落在7米外，滑翔傘傘繩整齊，仍然繫在他的身上，並無纏繞的情況。

案件編號：CCDI-897/2018(DK)