跨境學童｜鳳溪第一小學30人搶先復課　小五生沒見同學三年感期待

隨著香港與內地通關，跨境學童最快本月第二個星期可免配額恢復回港上課，位於北區的鳳溪第一小學今日（1日）則搶先在免配額免檢疫安排實施前，以申請過關配額及先作核酸檢測的方式，讓約三十名跨境學童率先回港上課。



鳳溪第一小學約四五十名跨境學生2月1日早上率先回港上實體課。（江麗盈攝）

鳳溪第一小學原預計約四、五十名跨境學生今早率先回港上實體課。該校校長朱偉林指，最終有約30人回港，今早已安排老師在港鐵上水站迎接學生，因現時仍未有校巴，高年級跨境生會自行回校，而低年級的則有家長陪同回校。

就讀五年級的周子軼在爸爸陪同下到港，他表示自二年班下學期起上網課，沒機會見到同學及老師，很期待今日回校上課，未及早上6時已起床準備，預計明日會再提早出門上學。

其父周先生表示，兒子上了三年網課，專注力受影響，即使現時回港上課仍要申請配額及做核酸檢測，但能盡早回校上課仍然是值得。他預計本周仍會陪同兒子上課，讓兒子熟習上下課路線，其後會自行上下課：「我覺得佢五年班都夠大（自行上下課）。」

石湖墟公立學校同學結伴過關 跨境生：好多地方都變咗

今早約7時半，石湖墟公立學校也有跨境生是疫情以來首度回校上課。白同學及趙同學同為五年級學生，他們以往都是結伴過關回港上課。白同學指，家長事前都有帶他熟習回校路線：「因為三年無去，好多地方變咗。」他直言久未上學感到很興奮：「一直上網課覺得好無聊，無同學一齊玩。」惟趙同學則表示有時覺得上網課較方便，坦言仍未適應回校上課。