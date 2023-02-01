平機會指私家醫生拒收確診者須合理解釋　病人組織指或違專業操守

確診人士隔離令周一取消，近日有指個別私家醫生拒絕為確診病人診症，部份食肆亦將他們拒諸門外。平機會主席朱敏健指，如果相關處所沒有合理解釋，有機會違反《殘疾歧視條例》：「如果要令這些較差的待遇不成為歧視行為，就必須要有合理解釋。」



香港病人政策連線主席、醫務委員會委員林志釉表示，留意到有報道稱私家醫生拒絕為確診病人診症，形容情況非常不理想。他指，根據醫生專業守則，傳染病病人有權利得到適切治療，且政府已將新冠界定為上呼吸道疾病，相信醫生只要有基本訓練就一定有能力處理病情。他更稱，如醫生藉收高昂診金拒收新冠病人，病人可投訴。



▼1月30日 柏立基普通科門診診所治療新冠病人▼



朱敏健今日（1日）接受電視台專訪稱，若處所拒絕向確診人士提供服務，便會對他構成較差的待遇，所以在《殘疾歧視條例》中會構成歧視，如要令這些較差待遇不成為歧視行為，就必須有合理解釋。

對於有私家醫生拒治新冠患者解釋是由於診所沒有新冠口服藥，朱敏健解釋，由於有醫學意見指若確診者症狀輕微，未必需要新冠藥物，可當作上呼吸道疾病應對，治療方式都可能有效，因此因診所沒有新冠口服藥而拒診，未必一定沒有違反《殘疾歧視條例》。

平機會主席朱敏健指，如處所沒有合理解釋而拒絕向確診人士提供服務，有機會違反《殘疾歧視條例》。（余俊亮攝/資料圖片）

林志釉今日在港台節目表示，留意到坊間有指私家醫生拒為確診病人診症，但他指政府已將新冠界定為上呼吸道疾病，相信每一個醫生在醫學院有處理上呼吸道感染的基本訓練，一定有能力處理病情，若醫生拒絕診症 ，有違慣常做法及操守。

林志釉表示，根據醫生專業守則，傳染病病人有權利得到適切治療 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

他亦留意到有私家醫生解釋診所沒有藥物，故不收新冠病人，他認為此非合適的解釋：「病人未必真係需要呢隻藥，亦到可能有其他藥物替代（處理）個病情。」若醫生做法剝奪病人權利，病人可向醫委會作出投訴。

被問到新冠病人的診金相較其他病人的診金更為高昂，林表示，病人可在診症前問清楚診金再決定是否看病，但他指如醫生設高昂診金，藉以婉拒新冠病人為不理想做法，市民亦可對其作出投訴：「感冒病人都係用咁多時間開咁多藥，但係收幾倍價錢病人。」