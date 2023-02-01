男子涉跪地抓前女友小腿求復合　脫非禮罪　官：呢啲嘢無得勉強

社署男助理跟著其前女友身後，突熊抱她並涉觸碰其胸，又跪下捉著她的小腿求復合，並說：「啲錢畀晒你。」前女友未答應，擺脫了他便離開。惟她約10天後從管理員口中得知，男助理租住了她樓上單位，女方聞言後大驚，即報警稱早前遭男助理非禮。男助理否認指控，案件今(1日)在東區法院開審，裁判官聽取事主口供後，認為有疑點，裁定男助理罪名不成立，但告誡他兩人相處並非單方面，謂：「呢啲野無得勉強。」指女事主已不想見他，男助理要尊重他人意願。



被告傅嘉豪（37歲），社會福利署社會保障助理，被控於2022年5月13日，在跑馬地司徒拔道肇輝臺公園外非禮X。他並被控一項屬交替控罪的普通襲擊罪，兩罪均不成立。

被告傅嘉豪被裁定非禮及交替性的普通襲擊罪不成立。(朱棨新攝)

被告突跪下捉X小腿求復合

女事主X在屏風後作供，透露2021年和被告拍拖，二人於2022年3月分手。其後，被告多番聯絡她，又曾上到她的的公司，她亦曾多次報警。

案發日晚上約6時，X離開公司步行至案地點時，突然有人從後攬她，對方的前臂觸及她的胸。X轉身發現是被告，便把他推開，被告卻突然跪下，並捉著X的左邊小腿，要求她再給予機會，又情緒激動謂：「啲錢畀哂你。」

X明言：我唔鍾意你

X雖表明：「我唔鍾意你。」但被告繼續糾纏，聲言自殺，又說這是他最後一次見X。她未有回應並多次叫救命。但她庭上稱，求救的聲音不大。兩人最終走至禮頓道，被告捉住她的手，她向被告說若他再不離開便會報警，被告才離開。

X之後向一名下屬傳送多段語音訊息，透露被告出現一事，但未有講遭被告攬的事。至同年5月24日，X報警。

管理處稱以後或不便阻攔被告

X解釋，她獲大廈管理處告知，被告在她的單位上層租了一個單位，若被告是住客，管理處便不能再阻攔他，X大驚下決定報警。

裁判官聽取證供後即裁決，指X在錄取口供時，曾稱遭被告「揸」胸為1至2秒，庭上則指被告觸及她的胸約4至5秒，認為案中有疑點，裁定被告兩罪不成立。

官指若告遊蕩或會入罪

辯方要求取回訟費，惟裁判官指被告自招嫌疑，又指X案發時已不想見到被告，並感驚慌，被告仍跟隨她。若控方遊蕩罪提控，被告或會入罪。又著被告日後謹慎行事，尊重他人意願。

案件編號：ESCC791/2022