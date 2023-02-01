「健仔」曾志健等人涉潛逃案　月中轉區院提訊　曾繼續保留長髮

2019年十一國慶中槍男生「健仔」曾志健，疑與3名涉及反修例案件的少年，因缺席法庭聆訊遭發拘捕令，去年7月擬潛逃時在西貢碼頭被捕。另一名男倉務員同日被捕，涉嫌協助窩藏、轉移及提供膳食予曾志健等人。5人各被控作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，兩案今（1日）在西九龍法院再訊。署理主任裁判官香淑嫻應控方申請，將案件合併，並轉介至區域法院審理。案件押後至2月21日於區院再訊，眾人沒有保釋申請，繼續還押候訊。

兩案合併後，5名被告依次是馮清華（24歲）、曾志健（21歲）、王愷銘（22歲）及黃姓男生（16歲）及貨倉管理員葉豪（34歲）。除了馮外，其餘4人今日均有律師代表。庭上所見，馮、曾二人依然長髮及肩。

被告曾志健及馮清華被捕時留有一頭長髮。（詳看下圖)

修訂控罪指，他們於2020年10月某日至2022年7月13日期間（包括首尾兩日），在香港連同其他人作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即意圖阻撓和妨礙法庭審判和完成馮、曾、王及黃姓男生所提起刑事法律程序的司法管轄權。

案件編號：WKCC442/2023