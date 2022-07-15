倉務員涉助曾志健等潛逃　被控意圖妨礙司法公正　案押後讓警調查

警方日前拘捕包括曾志健「健仔」等4名涉潛逃人士，並疑一名34歲倉務員曾協助他們提供窩藏地點及物資等。該倉務員被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，案件今（15日）在西九龍法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至9月9日再訊，以讓警方作進一步調查。被告申請保釋被拒，需遇柙看管。



被告葉豪，34歲，倉庫管理員。被控一項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪」指他於2020年10月某日至2022年7月13日，在香港連同其他人，意圖妨礙司法公正，從而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即向馮清華、曾志健、王愷銘，及一名黃姓男子提供協助，目的在為他們逃避法庭聆訊，及逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查，及因該調查而引發的刑事訴訟。

控方要求把案件押後至9月9日，以待警方的調查，包括被告的電腦、手機、戶口和PayMe戶口，以及涉案的租約，以調查是否有其他被協助人士，和案中主腦。

辯方曾替被告申請保釋，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉聽取陳詞後，拒絕其保釋申請。

案件編號：WKCC2435/2022