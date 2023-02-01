尖沙咀Three on Canton再爆兩宗食物中毒　5人食生蠔後腹痛發燒

衛生署衞生防護中心今日（1日）公布，尖沙咀港威酒店的酒吧餐廳「Three on Canton」，再爆發兩宗懷疑食物中毒個案，涉及5名食客，受影響的人均有進食生蠔，其中三名受影響人士已求醫，毋須入院。全部病人情況穩定。



衞生防護中心今日（1日）表示，懷疑兩宗食物中毒個案。首宗個案涉及一男兩女，年齡介乎19至50歲。他們1月24日於尖沙咀尖沙咀港威酒店的酒吧餐廳「Three on Canton」晚膳及進食生蠔後，約30小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。

另一宗個案涉及一男一女，年齡分別31及29歲。他們1月25日於同一所食肆晚膳，約34小時後出現類似病徵。其中三名受影響人士已求醫，毋須入院。全部病人情況穩定。

涉事生蠔亦在其他餐廳爆食物中毒

值得注意的是，相關餐廳早前亦涉爆發食物中毒個案，食安中心調查後發現，該餐廳有曾售出來自法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔，而同售賣該款生蠔的其他餐廳亦爆發食物中毒。為審慎起見，中心已即時指示業界暫停進口，以及在本港出售所有法國相關生蠔，並要求有關供應商及食肆即時停止供應。

中心呼籲市民，要預防經由食物傳播的疾病，應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意須光顧可靠及有牌照的食肆、避免進食生的海產、在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物等。